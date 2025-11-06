La inversión en el Puerto de A Coruña casi dobla la que puede ejecutar Vigo

El lastre de la exclusión de Vigo como puerto nodal condiciona sensiblemente el músculo económico de la Autoridad Portuaria viguesa, que ve como el plan inversor hasta 2029 presentado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para los Puertos del Estado contempla en la ciudad olívica casi la mitad de dinero que el contabilizado en A Coruña, que acapara el 51% de los fondos totales para las terminales gallegas.

Según los datos hechos públicos por Transportes en un desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria, el volumen de inversión en Vigo para el próximo quinquenio será de algo más de 193 millones de euros, la mayor parte autofinanciados con los fondos propios de la Autoridad portuaria olívica, ya que Puertos del Estado, a través de financiación europea, prevé destinar a Vigo apenas algo más de 25 millones.

Mientras, tal y como destaca Transportes en el comunicado enviado, A Coruña «será el puerto gallego con más inversión, prácticamente la mitad del total», al contabilizar 362 millones. Destacan el proyecto de realizar el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira y la prolongación del acceso ferroviario interior, que se financian en su totalidad con fondos Next Generation.

Vigo queda especialmente discriminada en la captación de fondos comunitarios, como demostró la inyección de 3.141 millones anunciada el pasado mes de abril por el departamento de Óscar Puente para aquellos puertos incluidos en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes (A Coruña, Algeciras, Bilbao, Gijón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla). Por ejemplo, hasta 2029, la terminal coruñesa tiene consignados en esa línea 408 millones y Vigo 0 euros. Ese «agravio comparativo» ya fue denunciado en su momento por el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Carlos Botana.

Con estos mimbres, ¿cuáles son las principales actuaciones previstas para Vigo según el plan inversor anunciado ayer? El nuevo silo de vehículos de Bouzas, con un presupuesto de casi 50 millones y en fase de evaluación de ofertas previa a su adjudicación, y el apartadero ferroviario de la Plisan. La primera infraestructura «permitirá reforzar la capacidad de este puerto, el segundo del sistema por volumen de tráfico de vehículos en régimen de mercancía por detrás de Barcelona», destacan desde el Ministerio de Transportes. Mientras, la dotación para llevar el tren al puerto seco está ya en marcha desde hace meses y en su última fase, pendiente de la licitación para su gestión.

En la planificación plurianual, entre otros proyectos, la Autoridad Portuaria de Vigo también ha diseñado una mejora en la capacidad de los atraques y de las rampas en la terminal de vehículos de Bouzas o en el Puesto de Control Fronterizo de Guixar.