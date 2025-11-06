Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a la primera jueza que hubo en Vigo

La magistrada. | Roi Cruz

La magistrada. | Roi Cruz

La magistrada Ángela Irene Domínguez-Viguera Fernández será homenajeada, por su jubilación, con un almuerzo en Ourense. Pasó a la historia de la judicatura gallega por ser la primera mujer que ejerció como jueza en Vigo en 1980, si bien la mayor parte de su trayectoria profesional fue en Ourense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents