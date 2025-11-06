Muere el hombre que fue apuñalado junto a la vieja estación de autobuses de Vigo

Se confirma la muerte del hombre que ha sido apuñalado en la tarde de este jueves en la zona donde se encuentra la vieja estación de autobuses de Vigo.

Hasta el punto acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, y según las primeras informaciones una mujer ya ha sido detenida por estos hechos, que habrían ocurrido en la zona exterior donde pernoctan numerosas personas sin hogar.

Despliegue policial este jueves en el entorno de la antigua estación de autobuses, tras los hechos. / Pablo Hernández Gamarra

El 112 recibió la alerta a las 18.30 horas por parte de un particular, que avisó de una pelea y de una persona herida, en el entorno del edificio de la antigua estación, en la calle Gregorio Espino.

De la investigación se está haciendo cargo la Policía Nacional, que movilizó a sus agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica. En estos momentos, los accesos a la estación están acordonados con cinta policial.

Un 'hogar' para los sintecho

Hace ya casi tres años que la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid echó el cierre para dejar paso a la intermodal, en Vialia, que centraliza todas las salidas y llegadas de autocares en Vigo. La instalación, que estaba en un estado ya muy precario, había prestado servicio a la ciudad durante más de tres décadas. Desde diciembre de 2022 ya no está operativa y la construcción se encuentra sin uso alguno.

Sin embargo, ahí sigue sin que nadie haya dado paso alguno para derribarla pese a que se ha convertido en un símbolo del feísmo. Ahora mismo solo sirve para tres cosas: numerosos sintecho viven en los accesos, el aparcamiento sigue activo y hay vehículos que estacionan allí a diario, y en las últimas semanas acoge las casetas de obra de la empresa encargada de la reforma de la Avenida de Madrid.