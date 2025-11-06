En el interior del Vitruvia Café, nueve personas se reúnen para compartir sus «obscenidades». No se conocen entre ellas, pero el humor se ha convertido en el aliado perfecto para que cada uno desempolve sus vivencias y las convierta en protagonistas de una charla tranquila de tres horas de café, sillones, luz tenue y alguna que otra risa. «Se cuentan cosas muy íntimas y rematamos este ambiente con chistes», explica el humorista Ignatius Farray, quien, por unos días, se ha convertido en mentor de cinco aprendices que buscan encontrar su sello en el universo de la comedia.

Elsa Comesaña se apuntó al programa de residencia humorística del Hematofesti para romper un miedo: «Quería explorar la comedia sin tener la protección de interpretar a un personaje». Su compañera, Lydia Prada, comparte la misma motivación , aunque también le inquieta el hecho de «estar sola en el escenario». Sus expectativas eran altas, buscaba ganar esa confianza que dan los años y entender la risa del público, sin embargo, la lección aprendida ha sido otra: «Tengo que abrazar el ridículo e interpretar desde mi verdad».

Ignatius Farray en el café Vitruvia / Pablo Hernández Gamarra

En la primera sesión debatieron sobre el significado de la comedia, precisamente «hablar desde el corazón» fue el consenso al que llegaron , una afirmación que, descontextualizada, «suena un poco cursi», admite el humorista, pero significa «comprometerse con lo que estas haciendo». En base a esta idea, durante la conversación, que parecía más una charla filosófica que un grupo de humoristas, brotaron las raíces sobre las que cada uno creará un monólogo que presentarán el 7 de noviembre en el mismo café.

Crecer, fracasar, madurar o no hacerlo, son preocupaciones comunes que sirven como temas para alimentar el humor. «Lo contrario de la risa no es el llanto, es el miedo», relata Farray, que recuerda que la comedia funciona como contrapreso para enfrentarlo. Elsa ya conocía el trabajo de su mentor, define su humor como: «Una dualidad entre lo absurdo y la lucidez absoluta». Farray entiende ese «abismo» como el lugar donde se sitúa la comedia. «Estamos conviviendo, tenemos una civilización y una cultura, pero detrás de eso hay un abismo, y eso es más real que la realidad» La risa es, por un momento, abrir el muro de la civilización y sentir el vértigo.

Estamos conviviendo, tenemos una civilización y una cultura, pero detrás de eso hay un abismo, y eso es más real que la realidad. En ese abismo está la comedia. Ignatius Farray — Humorista

El público infantil comparte con la comedia el«situarnos en un punto de vista diferente». Si el humor es «salirse de los estereotipos», los niños y niñas , muchas veces, libres de prejuicios, se acercan a la realidad desde otro lugar, «tienen una mirada cómica». En este sentido, a Ignatius Farray le parece muy «interesante» que ambos converjan en el Hematofesti. Como dijo Ledicia Costas en la presentación del evento, «el humor es contracultura», a eso él añade: «la infancia también es contracultura».

Obsceno significa «lo que sucede fuera del escenario», podrían ser aquellos temas que se ocultan, que no forman parte de «nuestra zona de seguridad». Aunque fuese cálida y tímida, en esta lección de la academia de humor, han tratado de darles luz.