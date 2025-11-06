¿Cuál crees que debería el vuelo internacional prioritario desde Vigo?

Aena identifica demanda suficiente para implantar hasta nueve rutas en Peinador tras la primera reunión del «Grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia», celebrada en Santiago y con presencia de Xunta, concellos de Vigo, A Coruña y Compostela, y agentes empresariales. El gestor aspira a ir más allá de la foto y cerrar avances antes de fin de año, cuando prevé facilitar contactos con operadores para negociar nuevas conexiones en los aeropuertos gallegos. En su documento de trabajo, además de una diagnosis general, Aena plantea para Vigo cuatro destinos internacionales —Londres, Milán, Ámsterdam y Roma— y cinco nacionales —Sevilla, Málaga, Valencia, Palma y Alicante— por la demanda detectada.

En el caso de Londres, la concejala de Urbanismo, María José Caride, subrayó que el pasado año se movilizaron en Vigo y su entorno más de 86.000 viajeros frente a 40.000 plazas ofertadas. El Concello pide sumar a las diputaciones al grupo y tejer un plan global que no se limite a la promoción turística, sino que capte también a usuarios de negocios, trabajo o estudios.

A Coruña y Santiago felicitaron a Aena por su predisposición, mientras censuraron el papel de la Xunta por renunciar a un rol más protagonista. Desde Compostela, la edil de Turismo defendió que Lavacolla, por su situación, debe seguir como principal aeropuerto gallego «actuando con generosidad». Caride rechazó cualquier especialización que relegue a Vigo a mercancías y recordó singularidades como la Navidad, que atrae miles de viajeros. La Xunta replicó que es Aena quien debe liderar la coordinación, reivindicó su promoción turística —13 millones invertidos— y reclamó un plan de inversiones para las tres terminales.

Aena aboga por consolidar los tres aeropuertos sin «limitar destinos». Pese a la salida de Ryanair, el ente sostiene que «hay otras muchas compañías dispuestas a rellenar ese hueco» e insta a trabajar conjuntamente para atraer nuevas operadoras a un mercado «muy atractivo».