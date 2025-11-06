Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Marta Fontán
El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»
El dueño del restaurante donde se sirvió el agua mineral que causó quemaduras a un cliente declara ante la jueza. Niega que la contaminación se produjese en su local: «Es imposible»
Marta Fontán
Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
Novedosa sentencia sobre el «homeschooling» que atribuye a unos padres un delito de abandono de familia porque su proyecto educativo tiene «flagrantes carencias». Sus «asignaturas»: cocina, salidas en bici o al bosque, navegar en moto de agua, recoger castañas...
Vigo cierra los parques y el transporte de ría sufre cancelaciones por el temporal de viento y lluvia
El Concello de Vigo ha cerrado los parques desde las 19:00 de esta tarde y hasta las 8:00 de la mañana del miércoles con motivo de los avisos por viento y lluvia que afecta a toda la provincia de Pontevedra.
Marta Fontán
Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
Condenan a una compañía aseguradora a pagar 290.824 euros de principal y casi 300.000 de intereses por la muerte de una paciente de 60 años en el Hospital Fátima de Vigo por la «tardanza» en el hallazgo de una diverticulitis.
R. Prieto
Las disputas familiares impulsan en Galicia el auge de empresas que compran partes de herencias
Estas firmas funcionan ya en Madrid desde hace más de una década. Ahora emergen en Galicia y garantizan cerrar la venta de las propiedades en disputa en un plazo de entre 72 horas y dos semanas.
Ana Blasco
Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
Solo se procesaron las pruebas prioritarias y urgentes y habrá que desechar el resto de las muestras extraídas ayer. El paro estatal se mantiene hoy, el lunes y el martes. Reclaman reconocimiento como profesión sanitaria en el estatuto marco y equiparar su titulación al entorno europeo.
Detenido en Peinador al ser detectado con seis armas en la maleta
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre este miércoles cuando iba a salir por el aeropuerto de Peinador con ocho armas en su maleta.
Adrián Amoedo
El coste laboral del motor español: la mitad que Italia y 9 veces el de África
Fabricar un coche en Marruecos cuesta 90 euros en concepto de costes laborales. Hacerlo en España exige alrededor de 820. Y en Italia, 1.770. Esas diferencias son la que están marcando el nuevo equilibrio global de la industria automovilística, según el último Labour Cost per Vehicle Report 2024, uno de los estudios de referencia en el análisis de la competitividad industrial del sector.
Adrián Amoedo
Vigo optará a fabricar robotaxis tras una alianza de Stellantis con Foxconn, Nvidia y Uber
Stellantis anunció ayer un acuerdo con Uber y con dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Nvidia y Foxconn. La alianza buscará «explorar el desarrollo conjunto y la futura implementación de vehículos autónomos» con robotaxis, diseñando e implementando una tecnología que aplicará a las furgonetas medianas, las K0, y a los futuros coches pequeños de la compañía. Una noticia que abre la puerta a que la factoría de Vigo pueda entrar en la ecuación.
Ana Blasco
Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro
Tras reconocer los hechos, acepta cuatro meses de prisión por falsedad documental y otros cuatro por usurpación de funciones. El Sergas explica que estuvo en una consulta de casos leves y no recibió reclamaciones.
