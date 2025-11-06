Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Vigo optará a fabricar robotaxis tras una alianza de Stellantis con Foxconn, Nvidia y Uber

Stellantis anunció ayer un acuerdo con Uber y con dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Nvidia y Foxconn. La alianza buscará «explorar el desarrollo conjunto y la futura implementación de vehículos autónomos» con robotaxis, diseñando e implementando una tecnología que aplicará a las furgonetas medianas, las K0, y a los futuros coches pequeños de la compañía. Una noticia que abre la puerta a que la factoría de Vigo pueda entrar en la ecuación.

