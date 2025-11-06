Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»

«Resulta indispensable conocer la programación de todas las obras previstas», destaca la vicepresidenta, Luisa Sánchez

Vista del estadio de Balaídos y su reforma de Gol.

Vista del estadio de Balaídos y su reforma de Gol. / Marta G. Brea

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, pide concreción al alcalde vigués, Abel Caballero, sobre las obras necesarias para ampliar la grada de Tribuna en Balaídos después de que el regidor demandase por carta al ente provincial su participación económica, al igual que hizo con la Xunta.

«Para la correcta planificación de una nueva ampliación de esta magnitud, que tiene que desarrollarse en menos de cuatro años, resulta indispensable conocer la programación de todas las obras previstas en el marco de la candidatura para, de este modo, alcanzar la senda de colaboración idónea que desemboque en el objetivo común que compartimos», indicó Sánchez a Caballero.

El alcalde de Vigo dijo en su momento que ampliar la grada de Tribuna para que el estadio alcance los 43.000 espectadores que exige la FIFA y pueda albergar partidos mundialistas implica que, en un primer momento, se muevan dos colectores, actuación que costará entre 3 y 5 millones.

«Para un trabajo con el rigor y eficacia que debe definirnos a todas las administraciones que gestionamos recursos públicos, espero que a la mayor brevedad puedas trasladar el proyecto referido y su coste», señaló Sánchez, que al igual que la Xunta, exige también al Gobierno central que forme parte de la actuación.

La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»



