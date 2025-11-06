Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena a un asesor fiscal por estafa

La Audiencia ha impuesto dos años de prisión a un asesor fiscal por estafar 110.553,73 euros a Hacienda al pedir la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes. Se le aplican las atenuantes de confesión y reparación del daño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents