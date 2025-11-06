Caballero rechaza la propuesta de la Xunta: «Rueda es peor que Feijóo»

A la carta del conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, enviada al alcalde, Abel Caballero, le siguió hoy la respuesta pública del regidor, que criticó la postura del gobierno gallego en los temas clave: la reforma de Balaídos para aspirar a ser sede del Mundial, la ampliación del Ifevi, la prolongación del túnel de Elduayen o el desarrollo de la ETEA. «El señor Rueda es peor para esta ciudad todavía que Feijóo. Yo creía que era imposible, pero lo es. Le voy a enviar todos los incumplimientos de la Xunta con Vigo y la carta va a tener muchos folios», comentó.

El regidor vigués, molesto, aseguró que el documento remitido por Calvo «está lleno de distracciones, eufemismos y engaños» para evitar comprometerse con la financiación de las obras del estadio. «La respuesta es que no; la Xunta no quiere pagar y no va a pagar la remodelación de Balaídos para el Mundial 2030. No quiere que Vigo sea sede. Esto es un escándalo. De nuevo, la Xunta de Galicia diciéndole que no a Vigo en algo tan importante para esta ciudad como el Mundial del año 2030 de fútbol», sentenció antes de reiterar que el coste debe ser repartido a tercios entre la Xunta, el Concello y la Diputación. «Ya hicimos tres gradas y las pagamos el Ayuntamiento y la Diputación. Lo razonable es que la Xunta asuma ahora su parte», defendió.

El alcalde comparó la situación con la de otras sedes candidatas: «En Zaragoza, pagan el Ayuntamiento, la comunidad y el club; en Las Palmas, el Cabildo; en Valencia, el club; y, en la Cartuja de Sevilla, la Junta de Andalucía. En ningún caso interviene el Gobierno de España y, por tanto, la Xunta está diciendo que no quiere pagar. Es un nuevo agravio a Vigo», criticó.

ETEA, Ifevi y Elduayen

Durante su comparecencia, el regidor aprovechó para responder a otras alusiones de la carta de Calvo, a quien acusó de «desviar la atención» con otros asuntos, como la ETEA, el Ifevi o el túnel de Elduayen. En referencia a la ETEA, el alcalde señaló que «lleva parada por la Xunta casi 17 años» mientras el Concello desarrolló la parte que es de su competencia abriendo las instalaciones deportivas, tirando el muro de separación con la playa de A Punta para permitir el acceso de la gente o cediendo dos edificios a la UVigo: «Estamos dispuestos a que Zona Franca construya un aparcamiento que tenía que construir la Xunta». Además, criticó el desconocimiento del conselleiro al no saber que el convenio con Zona Franca ya está aprobado y la junta de gobierno lo validará de forma inmediata.

En relación con el túnel de Elduayen, el regidor afirmó que sigue faltando el permiso de la Consellería de Medio Ambiente para ejecutar la obra: «Falta la respuesta a una propuesta de una colonia de pájaros que hay allí; quien nos dijo que teníamos que resolver ese problema fue la Xunta».

En lo tocante a la ampliación del Ifevi, Caballero insistió en que es competencia de la Xunta, «que tiene que pagar la ampliación» reiterando la disposición de la Zona Franca de financiar la obra. Apuntó que, para poder hacerlo, debe cambiarse el actual patronato y tasar los activos de cada administración que lo conforma, tal y como obliga la ley, pero, según el regidor, el gobierno gallego rechaza esta tasación independiente.