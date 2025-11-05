La Xunta propone a Caballero un «acuerdo global» para retomar proyectos paralizados

La Xunta pretende desbloquear las actuaciones paralizadas en la ciudad. Para lograrlo, el vicepresidente autonómico, Diego Calvo, remitió una carta al alcalde, Abel Caballero, en la que le ofrece «a sinatura dun acordo». Destaca que el gobierno gallego está comprometido «económica e politicamente» en la ejecución de estos proyectos, entre los que cita la reforma y modernización de las pistas de atletismo de Balaídos, el desarrollo del ámbito PS-1 de San Paio de Navia, la prolongación del túnel de Elduayen o la ampliación del Ifevi, una petición recurrente de Conxemar.

Se trata, en definitiva, de un intento de alcanzar un pacto “global” con el Concello, como señaló en un audio remitido a los medios la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Caballero consideró «intolerable» el contenido del escrito, sobre el que hablará con más profundidad hoy. «[Alfonso] Rueda, de nuevo, estafando a Vigo. Solo piensan en Vigo para llevarse el dinero de la ciudad a otros territorios», lamentó el regidor.

Respuesta a la carta del alcalde

En la misiva, Calvo responde a la carta remitida por el alcalde el 31 de octubre al presidente gallego, Alfonso Rueda, en la que le reclama una partida de 1,5 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2026 para reubicar dos colectores de Balaídos, paso previo a la ampliación de la grada de Tribuna del estadio municipal.

«Remitimos tanto ao seu concello como ao da Coruña os protocolos xerais de actuación que garantizaban a colaboración institucional da Xunta, tendo como requisito previo e imprescindible que as cidades fosen designadas sedes do Mundial 2030», señala el vicepresidente antes de añadir que, «para poder facer calquera consignación orzamentaria, resulta preciso coñecer o orzamento exacto da actuación —el regidor señaló que el coste será de entre 3 y 5 millones—, o cronograma das achegas económicas e a conformidade de todas as administracións chamadas a financiar esta actuación», que son Concello, Xunta y Diputación.

Calvo, además, recuerda que los presupuestos del próximo año mantienen el apoyo para iniciar la reforma de las pistas de atletismo de Balaídos. «Seguimos á espera de recibir o proxecto pola súa parte para poder abordar unha iniciativa de máis de 9 millóns de euros de investimento, cun financiamento ao 50% Xunta-Concello», apunta.

El vicepresidente también destaca que el gobierno gallego sigue pendiente desde mayo de la firma del convenio a tres bandas —Xunta, Concello y Zona Franca— para el desarrollo del PS-1 de Navia. «Non existe xustificación para este retraso por parte do Concello e quero recordarlle que, deste convenio, está pendente a Fundación Amancio Ortega para a construción da residencia para a terceira idade», añade.

El vicepresidente señala, a su vez, que la Xunta «xa comprometeu a cofinanciación dos gastos de ampliación do túnel de Elduayen»: «Aportará o 38% do orzamento total, o que supón un desembolso das arcas autonómicas de 17,8 millóns de euros, compromiso materializado nos orzamentos do 2026 cunha primeira anualidade de 1,5 millóns».

Calvo subraya que «é necesario que o Concello avance no desenvolvemento desta infraestrutura, para a que tamén a Xunta instou a solicitar inversión do Estado».

Camiño Portugués e Ifevi

El equipo de Rueda también está a la espera de la «contestación do Concello á carta remitida polo Instituto Galego de Emprego, Comercio e Emigración o 23 de outubro, na que se lle solicitaba adherirse ao programa de solo empresarial do Ifevi con máis de 10,5 millóns». «Polo de agora, seguimos á espera de resposta para garantir o seu futuro. Do mesmo xeito, nada sabemos da sinalización do Camiño Portugués, ao que vostede se comprometeu na xuntanza mantida co presidente da Xunta [en junio de 2024]», continúa.

Calvo, con el objetivo de «garantir que Vigo e a súa cidadanía conten coa dotación de infraestruturas e servizos que se merecen», considera «precisa esta perspectiva global, con compromisos reais e consignacións orzamentarias por ambas partes».