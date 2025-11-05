La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas

Las estadísticas prueban el avance disprado de las enfermedades mentales como causa de bajas laborales y, en última instancia, de incapacidades permanentes. Sin embargo, las administraciones no siempre muestran una sensibilidad acorde con la dimensión del problema, como le sucedió a un profesor de Vigo con una depresión mayor, considerada «irreversible», y al que la Xunta le negó la jubilación por incapacidad permanente absoluta.

El funcionario, que llevaba de baja desde 2021 y no mejoraba con tratamiento alguno, ha tenido que recurrir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para lograr el retiro. La sentencia, de mediados de septiembre de este año, es muy crítica con el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se basó la Consellería de Educación para rechazar la petición del docente.

Consideran los magistrados que ese dictamen «no está suficientemente motivado» y que en el mismo no consta «ningún razonamiento», más allá de negar que su enfermedad le impida realizar su labor como docente.

Los problemas de salud no han hecho sino disparar las bajas laborales / FDV

El TSXG recuerda que la jurisprudencia otorga mayor peso a los informes médicos oficiales sobre los privados, «por la imparcialidad de quienes emitieron los primeros, la objetividad de sus datos y la completa fiabilidad de sus conclusiones». Esa prevalencia, sin embargo, no les exime de explicar «debidamente» sus decisiones. No es necesario que esa explicación sea extensa, pero sí debe consistir «en algo más que meras afirmaciones ayunas de toda precisión».

Los magistrados observan que el informe niega que las dolencias del profesor le imposibiliten por completo para su trabajo, pero «no dice por qué». Y la ausencia de motivación del informe del EVI se trasladó a la resolución de la consellería, que ahora queda impugnada. A no ser que el Tribunal Supremo revierta la decisión, el hombre podrá disfrutar de su retiro.

Enfatiza la sentencia que el docente aportó en su demanda dos informes de dos psiquiatras distintos y otros tres de su psicóloga. Los tres profesionales coincidían en el carácter «irreversible» de la depresión y en las dificultades del hombre para acometer tareas básicas y rutinarias de su vida diaria. Descartaban que pudiese trabajar, ni en su profesión ni en ninguna otra. También insistían en que el docente no responde a la medicación ni al tratamiento psicoterapéutico.

Completa inhabilidad para el trabajo

Pues bien, frente a esas pruebas, la Xunta ni siquiera entró a rebatirlas en sede judicial, señala el fallo. Se limitó a volver a aportar los documentos del expediente, entre ellos los informes del EVI, «respecto a los cuales tampoco dice nada». El Gobierno gallego tendrá que asumir unas costas de 1.500 euros.

«Hemos de considerar que la enfermedad diagnosticada —trastorno depresivo mayor— viene siendo apreciada por la jurisdicción laboral como causa de incapacidad permanente absoluta», sentencian los togados de lo Contencioso-Administrativo, encargados del caso al tratarse de un funcionario.

En este sentido, citan la jurisprudencia de sus colegas de la Sala de lo Social: «En la depresión mayor, la sintomatología se exacerba hasta el punto de abrumar la idea de cualquier labor, de manera que se produce una completa inhabilidad para el trabajo y puede decirse que ni siquiera con el mayor afán de superación pudieran llevarse a cabo los más sencillos cometidos».