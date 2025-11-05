Las visitas al Fraga se amplían a los sábados

La Xunta y la Diputación de Pontevedra han decidido ampliar a las jornadas de sábado las visitas al interior del Teatro Cine Fraga debido a la alta demanda de peticiones que están recibiendo para los tres turnos de los miércoles que se iniciaron hace menos de un mes, el pasado 15 de octubre.

Tras ese gran interés, ambas administraciones han optado por ampliar un día más la apertura al público de este emblemático edificio antes de que den comienzo las obras con las que la Xunta y la Diputación pretenden convertir el inmueble en un centro sociocultural pionero y referente en Galicia y el noroeste peninsular.

Las visitas empezarán este mismo sábado, día 8, y se prolongarán hasta el último de junio y en las mismas franjas horarias que los miércoles. Es decir, los interesados podrán conocer este icónico inmueble en tres turnos: 12.30, 16 y 17 horas. Y para reservar plaza continúa habilitado el mismo número de teléfono, el 986 118 227.

Xunta

A igual que ocurre los miércoles, las visitas de los sábados también se realizarán, para optimizar la experiencia, en grupos reducidos de 15 personas. Los participantes estarán acompañados por un guía titulado, que explicará la historia y detalles de este edificio de más de 7.000 metros cuadrados incluido en el Patrimonio Cultural de Galicia e ideado hace máis de 80 años por encargo de Isaac Fraga Penedo, uno de los exhibidores cinematográficos más importantes de nuestra comuniad en aquella época.

Xunta y Diputación recuerdan que, de forma inicial, las visitas estuvieron reservadas para aquellas personas que participaron en «O mellor espazo busca o mellor contido», la campaña que a través de encuentros presenciales y una caja de correos virtual permitió recopilar ideas, aportaciones y propuestas de la ciudadanía para enriquecer el plan de usos.

A partir de noviembre, el programa ya se abre para todo el conjunto de los ciudadanos, que ahora dispondrán de dos días semanales.