El 'Vigo Vertical' alcanzará a finales de año los 275 metros de desnivel salvados

Al igual que en el tema de Marvin Gaye & Tammi Terrell, no hay montaña lo suficientemente grande para el Vigo Vertical. El programa municipal de ascensores, rampas y cintas mecánicas nacido hace una década cerrará este año con un nuevo hito: el desnivel acumulado llegará a los 275 metros, el equivalente a casi 80 pisos residenciales. Así se irán completando los grandes corredores de movilidad previstos en él, siendo los más avanzados los de Beiramar y Porta do Sol a las laderas de O Castro.

Esta cifra redonda llegará en las próximas semanas con el elevador entre Romil e Hispanidad tras casi dos años de obra. El motivo fue que el terreno bajo la calle Hispanidad carecía de cimientos suficientes, lo que obligó a reforzar las estructuras para evitar riesgos de hundimiento. El elevador salvará una diferencia de cota de diez metros tras una inversión de 1,44 millones de euros financiada en un 65% por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation. La actuación incluye la humanización de los viales y dará continuidad al inclinado entre Juan Ramón Jiménez y Camelias (20 metros) o al del parque Camilo José Cela, que con una torre de 40x25 metros salva un desnivel de quince desde Torrecedeira.

El elevador que desembocará entre las calles Amor Ruibal y Feliciano Rolán será la segunda estructura inaugurada este año tras las rampas del Colegio Losada operativas desde el 6 de marzo. Tras una inversión de 2,3 millones de euros, las cintas logran salvar un desnivel de 18 metros hacia Ramón Nieto, convirtiendo a Lavadores en la segunda parroquia con más instalaciones de este tipo.

Instalaciones del Vigo Vertical en octubre de 2025 / H. Barreiro

Si 2024 fue el año en el que el Vigo Vertical se extendió más allá del casco urbano con las de los centros de salud de Teis y Lavadores, este ejercicio ha sido el del impulso administrativo. En total son cinco las estructuras que se encuentran ya en obras o fases adjudicadas para iniciarlas. Casi de la mano, las rampas de Pintor Colmeiro (2,3 millones de inversión y 16 metros de desnivel) y Pintor Lugrís (1,5 millones y diez metros) que deberán estar en funcionamiento antes del próximo verano.

Esta calle tendrá además como guinda una reproducción de "Vista de Vigo" obra del pintor surrealista coruñés. Las tres cintas situadas en la parte alta de Praza de Independencia comenzaron sus trabajos de 11 meses el 23 de julio. Meses antes, en el primer cuatrimestre, está previsto el segundo elevador entre Marqués de Valterra y Torrecedeira que costará un millón de euros y complementará al de la rúa Instituto Oceanográfico

Completa el póker de inauguraciones previstas una de las más importantes de toda la "red": la del paseo de Granada. "Es una obra notable que nos permitirá volver a poner simbólicamente la parada de autobús en la Porta do Sol", explicó Abel Caballero en el inicio de obras el 26 de junio, por lo que deberán estar funcionando antes del próximo otoño. Con un presupuesto de 3,3 millones de euros y cuatro rampas de 210 metros, el objetivo del gobierno municipal es que la parada de Praza do Rei de servicio a todo el Casco Vello Alto.

El quinto proyecto en marcha es el de las rampas de Serafín Avendaño que permitirán "prolongar" el ascensor Halo hasta García Barbón. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros facilitará el acceso al colegio público y deberá arrancar sus trabajos de 12 meses antes de Nochevieja. En paralelo continúan los estudios previos para las rampas de Gran Vía entre Praza de España y As Travesas. Esta iniciativa se desarrollará en varias fases y la inversión total superará los 26 millones de euros.

Corredores pendientes

Hasta la fecha la inversión en el programa Vigo Vertical asciende a 57,22 millones de euros al sumar las 18 estructuras ya en funcionamiento, la inminente apertura de Romil, las cuatro en ejecución y la que se añadirá en un mes y medio. Atrás queda aquel primer tramo de 46 escalones en la calle II República, ampliado a 20 metros hasta la rúa Pracer entre 2015 y 2018 con un presupuesto de 1,5 millones.

Ahora que esos primeros corredores en el centro hacia las laderas de o Castro se van culminando, las miradas de los vecinos se dirigen hacia otras cuestas "históricas" sin resolver. Es el caso de Martín Echegaray entre Balaídos y Coia, el acceso al parque Finca Matías, la calle Coruña, Barrio do Cura o en parroquias rurales como Coruxo, San Xoán Poulo o Navia .