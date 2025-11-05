Pablopablo, cocreador del himno del Celta, se estrena en directo: «Vigo es una ciudad muy especial para mí»

Es músico, cantante y productor. Pablo Drexler, hijo de los artistas Ana Laan y Jorge Drexler, puede presumir de haber compuesto con artistas C Tangana, Ralphie Choo o Guitarricadelafuente. Tras el lanzamiento de su primer álbum «Canciones en Mi», ha hecho sold out en todas las salas de su gira en España. Este 5 de noviembre ha venido a Vigo después de haber participado en la composición del himno del centenario del Celta para dar su primer concierto en la ciudad, dentro de la programación del SON Estrella Galicia.

—En alguna entrevista contaba que C. Tangana fue quien le motivó a lanzar música

Tiene mucho que ver con que estaba de gira con él, en «El Madrileño», justo antes de que yo sacase música. No es tanto que me motivase, sino que me ayudó a encontrar mi propia voz, ¿sabes? Yo estaba haciendo cosas un poco más electrónicas, más editadas, y de repente me dijo: «Tío, cuando haces una canción con la guitarra, así a pelo, es súperbonito. Deberías hacerlo más». Eso me dio fuerzas para decir: «Oye, pues igual puedo hacer la música que a mí me gustaba hacer cuando era niño», ha sido muy bonito.

—¿Qué música le gustaba hacer cuando era pequeño?

De pequeño hacía sobre todo música con guitarra y piano, algo que podría decirse que era pop o rock indie. No sabría decir exactamente, pero eran canciones con guitarra o piano, muy de adolescente. Y al final lo que hago ahora es un poco volver a eso.

—Habla de encontrar su propia voz, en el álbum «Canciones En Mi» todas las piezas están en mi mayor. ¿Cuándo descubrió que ese era su sonido?

Mi sonido siempre lo estoy descubriendo, nunca sé bien qué voy a hacer. Pero para Canciones en mí, mi primer álbum, descubrí lo que quería hacer hace unos dos años y medio, cuando empezó a gestarse. El hilo conductor entre todas las canciones es que pueden tocarse con guitarra o piano sin necesidad de producción, y me gustan igual. La idea era escribirlas así, desde su esencia, y luego vestirlas con producción, pero que fueran canciones sentidas. Luego, en una conversación con Pucho , me dijo: «Llámalo Canciones en mí, que hace un juego de palabras», me encantó la idea.

—En el disco le da mucha importancia a la letra, se centra en el desamor

Es un tema que me interesa y me parece bonito hablar de algo incómodo o difícil. Es algo que he sentido y que me ha inspirado mucho. Además, mucha de la música que me gusta va sobre eso: por ejemplo, José Alfredo Jiménez, que construyó toda su carrera sobre el desamor. Me parece muy valiente y me inspira mucho.

—También es productor, ¿qué utiliza de esta faceta para su proyecto personal como cantante?

Cuando escribo para otra gente tengo el privilegio de ver cómo escriben en mi estudio, y eso me inspira mucho. Veo cosas que hacen y pienso: «Ah, qué interesante, podría probar algo así». Me mantiene fresco. Por ejemplo, de Guitarricadelafuente, que hice su último álbum, me inspiró mucho su manera de usar palabras raras, inesperadas. De Pucho, la forma en que sintetiza ideas con letras simples pero elegantes.

—Ha colaborado con artistas como Amaia o Ralphie Choo. ¿Qué busca en alguien para colaborar?

Nada, simplemente que me encante cómo escribe y que tenga ganas de escribir conmigo. He tenido mucha suerte de poder juntarme con ellos, me han inspirado muchísimo, de Ralphie, sobre todo, su soltura produciendo y de Amaia, su intuición para encontrar letras y melodías.

En Las tuyas dices: «Papá, toqué mis canciones, la próxima vez tocaré las tuyas». ¿Qué papel ha jugado tu padre en tu carrera, notas su influencia en tu obra?

Tiene influencia en el sentido de que soy su hijo, hablamos mucho sobre música, sobre letras, esa una conexión muy bonita.

—¿Cuál fue su reacción cuando escuchó la canción?

Le encantó, se puso a llorar.

—Viene a Vigo por primera vez y ya has hecho sold out

Tengo muchas ganas. Es una ciudad muy especial para mí porque aquí escribí el himno del Celta con Pucho Fue una experiencia preciosa.

—¿Cómo fue la composición del himno?

Lo escribimos Pucho, Alizzz y yo, fue increíble, teníamos diez días para hacerlo. Yo hice la música y la melodía, y Pucho la letra. Después lo produjimos entre todos. Estuve dirigiendo al coro Casa Blanca durante doce horas seguidas un día entero. Fue una locura, pero muy emocionante.

—¿Llegó a escuchar el himno en el estadio?

-No, y me da mucha rabia. Me encantaría escucharlo, me emocionaría mucho ver a tanta gente cantando una melodía que hice yo.

—Tiene que vivirlo.

Sí, sí, tengo que hacerlo algún día.