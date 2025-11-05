Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Vigo en 90 segundos': arranca el concurso de microcortos que en esta edición debe plasmar cómo se mueve la ciudad

La Vigo Film Office lanza la 3ª edición del certamen abierto a creadores de todas las edades, con piezas de hasta un minuto y medio y premios en tarjetas regalo

Skyline de Vigo durante un atardecer con las luces de Navidad.

Skyline de Vigo durante un atardecer con las luces de Navidad. / Ricardo Grobas

R. V.

Vigo vuelve a ponerse «en movimiento» con la 3ª edición del Concurso Online de Microcortometrajes 'Vigo en 90 segundos', una convocatoria gratuita y abierta tanto a realizadores como a aficionados -vivan o no en Vigo- para retratar en vídeo, en apenas un minuto y medio, la energía cotidiana de la urbe.

La temática de este año, 'Vigo, ciudad en movimiento', abarca desde la actividad del Puerto hasta la vida en los mercados, la música, las rampas mecánicas, el fútbol, la Navidad, la Reconquista o el paisaje de otoño. Las obras pueden ser ficción o documental, con un máximo de 90 segundos (créditos incluidos).

La participación está permitida a todas las edades. En el caso de menores de edad, sus trabajos deberán presentarse a través de un tutor. Cada autor puede enviar una o varias piezas, rodadas con cualquier dispositivo -del smartphone a cámaras domésticas o profesionales- y con libertad de edición en los programas que consideren oportunos. Los vídeos podrán estar en castellano o gallego; si se utiliza otro idioma, deberán incluir subtítulos en una de estas dos lenguas.

Cómo participar

La inscripción se realiza a través del formulario disponible en la web de la Vigo Film Office (www.vigofilmoffice.com). En el registro se deberán aportar los datos del participante -o representante, si es obra colectiva- y subir el vídeo en formatos 3GP, 3GPP, MP4, FLV, MKW, MOV o AVI, o bien enlazar la pieza alojada en plataformas como Vimeo, Facebook o YouTube. Las obras que no faciliten este material quedarán fuera de concurso y no se publicarán para su visionado.

Los organizadores recuerdan que los participantes deben contar con el consentimiento de las personas o titulares de espacios privados que aparezcan en imagen y cumplir la legalidad en el uso de materiales de terceros (música u otros recursos).

No se aceptarán trabajos que vulneren derechos, dignidad o incluyan contenido discriminatorio. La Vigo Film Office se reserva el derecho de excluir piezas que incumplan las bases o no alcancen mínimos de calidad.

Noticias relacionadas y más

El jurado podrá interpretar las bases y declarar desierto algún premio si la calidad no es suficiente.

El concurso en 'corto'

Fechas clave

  • Recepción de obras: del 20 de octubre al 20 de noviembre.
  • Votación del público (preselección del jurado): del 24 al 30 de noviembre en el canal de Instagram de la Vigo Film Office.
  • Publicación de ganadores:10 de diciembre en la web y redes sociales de la organización.
  • Entrega de premios: en acto público con fecha por anunciar.

Premios

  • Mejor microcorto: 500 € (tarjeta regalo)
  • Accésit Mejor microcorto: 200 €
  • Mejor microcorto de escuela de audiovisuales: 450 €
  • Accésit escuela de audiovisuales: 200 €
  • Microcorto más original: 400 €
  • Premio del Público (vídeo más votado en Instagram): 300 €
  • Mejor microcorto realizado por un menor: 300 €
  • Accésit menor: 150 €

Ficha

  • Qué: Concurso online “Vigo en 90 segundos” (3ª edición)
  • Tema:Vigo, ciudad en movimiento
  • Duración máxima: 90 segundos (créditos incluidos)
  • Idioma: Gallego o castellano; otros, con subtítulos en gallego o español
  • Inscripción: formulario en www.vigofilmoffice.com

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
  2. Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
  3. Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
  4. Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
  5. Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
  6. «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
  7. Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
  8. La pesca ilegal arrasa las rías

La Xunta propone a Caballero un «acuerdo global» para retomar proyectos paralizados

La Xunta propone a Caballero un «acuerdo global» para retomar proyectos paralizados

'Vigo en 90 segundos': arranca el concurso de microcortos que en esta edición debe plasmar cómo se mueve la ciudad

'Vigo en 90 segundos': arranca el concurso de microcortos que en esta edición debe plasmar cómo se mueve la ciudad

La obesidad se ceba más con la ciudad que con el rural de Vigo: «Cada vez se conocen nuevas consecuencias de una vitamina D baja»

La obesidad se ceba más con la ciudad que con el rural de Vigo: «Cada vez se conocen nuevas consecuencias de una vitamina D baja»

El rey emérito llega a Galicia en medio del «temporal» por la publicación de sus memorias

El rey emérito llega a Galicia en medio del «temporal» por la publicación de sus memorias

Ya puedes descargar el bono Activa Comercio de la Xunta: estas son las tiendas de Vigo en las que lo puedes gastar

Ya puedes descargar el bono Activa Comercio de la Xunta: estas son las tiendas de Vigo en las que lo puedes gastar

Un proyecto sobre un tipo de cáncer de mama de la UVigo gana el premio Zendal en la categoría de salud humana

Un proyecto sobre un tipo de cáncer de mama de la UVigo gana el premio Zendal en la categoría de salud humana

El cambio de abogado de uno de los acusados retrasa a 2026 el juicio por la trama de las narcolanchas de Vigo

El cambio de abogado de uno de los acusados retrasa a 2026 el juicio por la trama de las narcolanchas de Vigo

Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»

Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
Tracking Pixel Contents