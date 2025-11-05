'Vigo en 90 segundos': arranca el concurso de microcortos que en esta edición debe plasmar cómo se mueve la ciudad

Vigo vuelve a ponerse «en movimiento» con la 3ª edición del Concurso Online de Microcortometrajes 'Vigo en 90 segundos', una convocatoria gratuita y abierta tanto a realizadores como a aficionados -vivan o no en Vigo- para retratar en vídeo, en apenas un minuto y medio, la energía cotidiana de la urbe.

La temática de este año, 'Vigo, ciudad en movimiento', abarca desde la actividad del Puerto hasta la vida en los mercados, la música, las rampas mecánicas, el fútbol, la Navidad, la Reconquista o el paisaje de otoño. Las obras pueden ser ficción o documental, con un máximo de 90 segundos (créditos incluidos).

La participación está permitida a todas las edades. En el caso de menores de edad, sus trabajos deberán presentarse a través de un tutor. Cada autor puede enviar una o varias piezas, rodadas con cualquier dispositivo -del smartphone a cámaras domésticas o profesionales- y con libertad de edición en los programas que consideren oportunos. Los vídeos podrán estar en castellano o gallego; si se utiliza otro idioma, deberán incluir subtítulos en una de estas dos lenguas.

Cómo participar

La inscripción se realiza a través del formulario disponible en la web de la Vigo Film Office (www.vigofilmoffice.com). En el registro se deberán aportar los datos del participante -o representante, si es obra colectiva- y subir el vídeo en formatos 3GP, 3GPP, MP4, FLV, MKW, MOV o AVI, o bien enlazar la pieza alojada en plataformas como Vimeo, Facebook o YouTube. Las obras que no faciliten este material quedarán fuera de concurso y no se publicarán para su visionado.

Los organizadores recuerdan que los participantes deben contar con el consentimiento de las personas o titulares de espacios privados que aparezcan en imagen y cumplir la legalidad en el uso de materiales de terceros (música u otros recursos).

No se aceptarán trabajos que vulneren derechos, dignidad o incluyan contenido discriminatorio. La Vigo Film Office se reserva el derecho de excluir piezas que incumplan las bases o no alcancen mínimos de calidad.

El jurado podrá interpretar las bases y declarar desierto algún premio si la calidad no es suficiente.