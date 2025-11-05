Los trabajadores de mantenimiento del Nicolás Peña también se movilizan para reclamar mejoras
El personal de Veolia, concesionaria del servicio de mantenimiento del hospital Nicolás Peña y de los 22 centros de salud del área sanitaria, convocaron nuevas jornadas de huelga este martes y también hoy miércoles para reclamar un incremento del precio de las guardias.
