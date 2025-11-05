Sebastián Yatra elige a la concursante viguesa de 'La Voz' para la fase de 'Los Asaltos'

El fin de 'La Voz' está cada vez más cerca. Después de las 'Audiciones a ciegas' y la 'Gran Batalla', el programa entra en una fase vital con la llegada de 'Los Asaltos'.

Allí estará la viguesa Antía Pinal después de que su 'coach', Sebastián Yatra, con la asesoría de la artista argentina María Becerra, la eligiese el pasado viernes de entre los 14 integrantes de su equipo que se subieron al escenario del programa de Antena 3 para afrontar una nueva criba. El colombiano, así como el resto de 'coaches' -Malú, Pablo López y Mika-, debían descartar a siete aspirantes y quedarse con los otros siete para la siguiente fase del concurso.

Denominada 'La Gran Batalla', se formaron tres grupos entre los miembros de cada 'team' para que interpretasen un tema de manera coral. La cantante de Vigo compartió escenario con otros cuatro compañeros -Juan Pablo, Jonny, Zaira y Fernando- en el segundo turno de actuaciones. Juntos mostraron su talento vocal con el tema 'Say You Won’t Let Go', de James Arthur. Yatra reconoció los nervios de su equipo: «No terminé de sentir esa magia». Sin embargo, rescató a dos de los aspirantes para avanzar en el programa y así los anunció: Jonny y Antía. En el caso de la cantante gallega, volvió a expresar su predilección por una voz tan especial.

Objetivo: 'Los Directos'

Este próximo viernes se emitirá el primer 'Asalto', en el que participarán los equipos de Malú y Sebastián Yatra. La selección en este momento del concurso será más exigente ya que los artistas solo podrán enviar a uno de sus siete talents a los 'Directos', uno de los tramos del programa más ilusionantes, tanto para los concursantes como para el público. Claro que también habrá posibilidad de robo cuando alguno de los artistas se encuentre en la 'Zona de Peligro'.

Las opciones para Antía serán, por tanto, quedarse fuera del programa, ocupar la 'Zona de Peligro', avanzar hacia los programas en vivo bajo el paraguas de Yatra, o hacerlo en otro equipo si Pablo López, Mika o Malú deciden robarle.

La respuesta, este 7 de noviembre a partir de las 22 horas.