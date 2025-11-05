Los radiólogos decidirán hoy si aceptan la propuesta del Sergas y terminan la huelga

Máximo secretismo en torno a la reunión de tres horas entre el comité de huelga de los radiólogos y la gerencia del área sanitaria de Vigo celebrada ayer. Ni el Sergas ni los sindicatos han querido pronunciarse sobre los detalles del encuentro. «Nos trasladaron varias propuestas y las remitiremos a los trabajadores para conocer su opinión y ver cuál es el siguiente paso», aseguran desde el sindicato O’Mega, que prefieren no desvelar nada sobre la oferta de la administración sanitaria por estar en un proceso de negociación. Hoy se reunirán con todo el personal del servicio para ver si siguen adelante con la huelga o si le ponen fin.

Al estar bajo mínimos desde hace ya casi un mes, cuando comenzó este paro laboral, se han tenido que aplazar ya unas 3.000 pruebas diagnósticas en una situación agravada también por la huelga de técnicos. El Sergas contacta con la mayoría de pacientes que estaban citados estos días para realizarse una ecografía o una radiografía para comunicarles el aplazamiento de la prueba y convocarlos para otro día y hora. Es decir, el conflicto entre los radiólogos y la gerencia del área sanitaria de Vigo está provocando serios trastornos al tener que aplazar pruebas y al no citar a los que llevan meses esperando a que los llamen. También han tenido que suspenderse cirugías.

Lo cierto es que en las últimas semanas el Sergas ha acercado posturas con el comité de huelga. Así, los radiólogos ya renunciaron al refuerzo de la guardia de los fines de semana, para que el lunes no se acumulen 6 personas con libranza (se mantendrían las cuatro actuales), pero sí piden ese refuerzo de lunes a viernes.

Destacan que solo implicaría tres libranzas más a lo largo de la semana de mañana, ya que la del viernes ya no se compensa con descanso matinal en la jornada siguiente.

Insisten además que los residentes de tercer y cuarto curso son profesionales en formación y que no pueden asumir de forma autónoma todas las responsabilidades de un especialista.

Habrá que ver si hoy hay fumata blanca y los radiólogos aceptan la propuesta que ayer les trasladó el Sergas.