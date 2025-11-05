Un proyecto sobre un tipo de cáncer de mama de la UVigo gana el premio Zendal en la categoría de salud humana

Un proyecto sobre el cáncer de mama triple negativo desarrollado por el grupo CellCOM del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidade de Vigo (UVigo) ha sido galardonado en la categoría de salud humana de la VI edición de los premios Zendal, impulsados por el grupo biofarmacéutico con sede en O Porriño (Pontevedra).

Así lo ha dado a conocer este miércoles el jurado de dichos galardones, formado por especialistas en el ámbito de la salud, que también han reconocido en el apartado de salud animal a una iniciativa sobre el desarrollo de una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA).

Liderado por María Mayán, el proyecto ganador en la categoría de salud humana se centra en una variante especialmente agresivay con pocas opciones de tratamiento del cáncer de mama.

El jurado ha valorado, entre otros aspectos, los criterios de innovación científica, necesidad sanitaria, viabilidad, aplicabilidad y su contribución a la mejora de la vida en términos de progreso y bienestar de la iniciativa.

En concreto, forman parte del comité de selección Carlos Martín Montañés, profesor de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Zaragoza; Miguel Ángel Llamas, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, y director de la organización Biocomunica; María Vallet-Regí, catedrática de Química Inorgánica y directora del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica, Universidad Complutense de Madrid; Pilar Domingo-Calap, profesora e investigadora principal en I2SysBio (UV-CSIC), y directora científica de Evolving Therapeutics; Eugenia Puentes Colorado, académica numeraria de la Real Academia de Farmacia de Galicia, y Andrés Fernández Álvarez-Santullano, CEO de Zendal.

Por lo que respecta al premio de salud animal, este ha recaído en el investigador Alejandro Brun, del CISA-INIA, por una iniciativa sobre el desarrollo de una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, una enfermedad vírica aguda que puede afectar gravemente a los animales domésticos (tales como búfalos, camellos, bovinos, cabras y ovejas) y al hombre, en el que suele cursar de forma leve auto limitante, aunque en ocasiones puede producir un cuadro grave.

El comité científico en esta categoría ha estado compuesto por Juan José Badiola Díez, catedrático de Sanidad Animal y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza; María Jaureguízar Redondo, directora gerente de la Fundación Vet+i - Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal; Juan Carlos Castillejo, asesor senior en salud animal; Francisco A. Rojo Vázquez, catedrático de la Facultad de Veterinaria, Universidad de León, y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, y Andrés Fernández Álvarez-Santullano, CEO del Grupo Zendal.

Para este galardón se ha valorado especialmente la innovación científica, la viabilidad tecnológica, el potencial impacto preventivo en sanidad animal, así como su enfoque estratégico para el desarrollo de plataformas multivalentes, "en línea con los objetivos de estos galardones".

Gala

La compañía ha informado de que estos reconocimientos, junto al premio homenaje que todavía no ha desvelado, se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo martes, 11 de noviembre, en Vigo, en la que se prevé la presencia de autoridades y una nutrida representación del ámbito académico y científico de Galicia.

Los International Zendal Awards llegan este año a su VI edición, una convocatoria a la que se han presentado más de 170 candidaturas, con mayor presencia en la categoría de salud humana, "lo que pone de relieve la atracción y consolidación de estos premios, dotados con 40.000 euros en la categoría de humana y 25.000 en la de animal".

"Dado el número de proyectos, las temáticas presentadas han sido muy diversas, pero en esta ocasión se han visto coincidencias en varias de ellas. Así, en la categoría de salud humana, han destacado los proyectos de investigación contra el cáncer y las propuestas de terapias avanzadas y de precisión. Otro de los temas en los que han coincidido varias candidaturas es el de las vacunas y la resistencia antimicrobiana, así como las enfermedades infecciosas y salud global", ha apuntado Zendal.

Otro de los factores que se han visto en las propuestas presentadas ha sido el de la presencia de la IA en la aplicación médica y de investigación.

Por lo que respecta a la salud animal, las propuestas han estado muy orientadas a la innovación y la salud global (One Health), con especial atención al desarrollo de vacunas, zoonosis, resistencia antimicrobiana y alternativas terapéuticas, así como diagnóstico de precisión y bienestar animal. La sostenibilidad y la aplicabilidad de tecnologías emergentes han sido dos de los conceptos que también han calado en esta categoría.