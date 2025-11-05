El PP propone un presupuesto «realista»
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, presentó ayer las enmiendas del grupo popular a las cuentas municipales para 2026: «Queremos transformar un presupuesto publicitario en uno realista»
