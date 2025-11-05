Los pilares de la futura grada de Gol ya asoman: «Va a un muy buen ritmo»
El objetivo es inaugurarla en febrero de 2027
Nuevo paso en el proceso de construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, asomando ya los primeros pilares (habrá 84). Dio cuenta de los avances el alcalde, Abel Caballero, explicando que la obra «va a un muy buen ritmo».
Posteriormente, se colocará una placa de hormigón y por encima empezará a crecer la grada. Esto permitirá cumplir el objetivo de tener en junio la estructura completada para proceder, después, a las labores de albañilería, carpintería y pavimentaciones. El desafío es que la obra acabe a finales de 2026 y esté operativa en febrero con un aforo de 7.000 personas, siendo el global del estadio superior a los 30.000. Posteriormente, se reformará la grada de Tribuna.
Caballero, en otro orden de cosas, detalló que la noche de Samaín utilizaron los autobuses más de 5.000 personas, «un récord».
