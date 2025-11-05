La obesidad se ceba más con la ciudad que con el rural de Vigo: «Cada vez se conocen nuevas consecuencias de una vitamina D baja»

La falta de vitamina D en personas con obesidad es una realidad que ya ha sido probada en múltiples estudios, pero, hasta este año, no existían datos concretos para la población gallega. Un análisis realizado en dos centros de salud del área de Vigo desvela que la acumulación excesiva de grasa corporal afecta en mayor medida a los pacientes del área urbana y que tanto los de la ciudad como los vecinos del rural sufren igualmente una irrebatible hipovitaminosis D. «Cada vez se conocen más efectos a nivel de varios sistemas», advierte el informe. El Sergas ya recomienda recetar suplementación de esta vitamina a ciudadanos con exceso de gordura sin necesidad de una analítica previa.

«Actualmente, la obesidad y la hipovitaminosis D son dos de las pandemias mundiales en el ámbito de la salud a las que nos estamos enfrentando en los diferentes niveles asistenciales sanitarios, incluyendo en Atención Primaria», alerta un estudio elaborado por Jose Llopiz Castedo y Flor de Lis Sánchez Juanas sobre un grupo de pacientes de entre 18 y 85 años de edad en los ambulatorios de Taboada Leal —urbano— y Matamá —rural—.

El análisis local, publicado en junio de este año como Trabajo de Fin de Residencia (TFR), arrojó una prevalencia de obesidad —índice de masa corporal (IMC) igual o mayor a 30 kg/m²— de un 21,1 % en el ambulatorio de Taboada Leal por un 14,1 % en el de Matamá, elevada en ambos casos. «Se aprecia más sedentarismo en los entornos urbanos», explica a FARO Jose Llopiz Castedo, médico de cabecera en el citado centro de salud metropolitano.

Por otro lado, la observación detectó un déficit de vitamina D en un 87 % de los participantes —con valores por debajo de 10 ng/mL—: «Obtuvimos una relación inversa entre índice de masa corporal y nivel de vitamina D con un coeficiente de correlación de Pearson de -0,34».

Esta insuficiencia, según indica el doctor, ocurre porque la vitamina D «queda retenida en la grasa evitando que esté presente en la sangre». Tal déficit también es más evidente en los habitantes de la urbe. Una de las razones de ello, señala el especialista, podría ser una mayor cautela de este sector poblacional con respecto a los rayos del sol, mediante, por ejemplo, el uso de protectores.

La falta de vitamina D provoca «la alteración de un complejo sistema hormonal cuya principal función es la regulación del metabolismo del fósforo y del calcio», pero sus consecuencias van más allá. Amén del cansancio y del dolor óseo, se han observado últimamente efectos, asimismo, «sobre el sistema inmune, el cardiovascular, el nervioso y el endocrino-metabólico», amplía el estudio. «Se refleja también en patologías cardíacas —como infartos—, en enfermedades respiratorias, en la demencia…», concreta Llopiz Castedo.

Con todo, esta carencia de vitamina D, que es «considerablemente alta» en pacientes obesos, afecta a más de la mitad de la población mundial, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. No se salva España, «a pesar de ser el país europeo con más horas de sol», recuerda el informe. De hecho, Llopiz Castedo y Sánchez Juanas incluyen una referencia a un análisis elaborado con vecinos de Asturias y de Andalucía en el que «no se encuentran diferencias significativas» entre el norte (31,5 %) y el sur (35 %): «Se concluye que el 33,9 % de la población española se encuentra en riesgo de niveles de vitamina D deficientes, estando la media muy próxima al de nivel de insuficiencia».

El Sergas ya receta suplementación sin análisis previo

«A pesar de la recomendación de cribado en esta población de riesgo, no se realiza de manera activa en la práctica clínica», refleja el estudio.

En este sentido, Llopiz Castedo puntualiza que en el momento en el que él y su compañera se encontraban rematando el informe, el Sergas emitió una serie de «recomendaciones»: «Si tenemos sospecha de falta de vitamina D en pacientes obesos, podemos indicar suplementación sin necesidad de realizar un análisis de sangre». Con respecto al tratamiento, se tiende al empleo de colecalciferol (vitamina D3).

«En Galicia, la falta de datos específicos sobre la asociación entre obesidad y déficit de vitamina D destaca la necesidad de estandarizar y mejorar el manejo clínico de estos pacientes», concluye el estudio.