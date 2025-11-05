El libro que todo vigués debería tener en su biblioteca doméstica y que además es gratis: «Un tesouro lexical»

Hace justo un año, el área de Normalización Lingüística de la Universidade de Vigo publicaba un manual esencial para el patrimonio de la ciudad olívica: «A fala de Vigo. Trazos diferenciais da nosa variedade dialectal», del catedrático Xosé Henrique Costas, editado con el apoyo de este departamento universitario y en colaboración con la Asociación Faladoiros de Vigo, y que, meses después, también contó con el respaldo del Concello que republicó esta joya-diccionario, en una segunda edición.

El volumen se abre con un soneto a Vigo de Darío Xohán Cabana y con un prólogo de Xosé Luís Méndez Ferrín, y arranca con la descripción de los principales trazos fonéticos y morfológicos de la forma de hablar gallego en Vigo, una 'fala' suroccidental gallega, con sus características macrodiferenciales, incluidas la gheada y el seseo.

También recoge refranes y frases hechas, como dar en tolo, ir a Vigho por mirar Canghasquen che dera piche pola costa de Penichea cabra co visio dá cos cornos no cu', quen cala fode a quen fala o 'uen de novo foi bailador de vello dálle un xeitiño.

Asimismo, se definen unas 400 palabras de uso común, que no suelen aparecer en ningún diccionario, algunas exclusivas de Vigo y otras comunes con otras zonas del suroeste; algunas adaptaciones de castellanismos; o palabras que son iguales en gallego pero con significado distinto. Entre los vocablos propiamente vigueses están chiflaso, delourar, fanado, fariñoque, ghaldrumeiro, ghichar, marmanxo, marreca, pello, petouraso o pisca-pisca.

En un artículo publicado en FARO bajo la firma de Manuel Bragado, el escritor, pedagogo y editor gallego definía el libro como «un tesouro lexical vigués que Costas leva máis alá dos tópicos de castelanismos vigueses como patatillas, manises ou tenis.

«De balde»

Por si hubiera pasado desapercibido para los 'viguesfalantes', el propietario de una de las librerías referentes de la ciudad ha lanzado un mensaje para que sus vecinos no dejen pasar la oportunidad de tener en las estanterías de sus casas este imprescindible patrimonio cultural de su identidad.

«En Vigo, ademais de luces, temos unha fala propia, ven recorrida neste libro de Xosé Henrique Costas, pero o bonito de todo e que é de balde, se alguén o quere que pase pola nosa libraría a recollelo», explica el propietario de Cartabón, Gonzalo Pérez, que, en este 2025, celebró cuatro décadas de historia de uno de los rincones del barrio obrero vigués de Llorones. Nada menos que 40 años educando y propagando literatura a la ciudad, a través de este espacio literario, siempre comprometido con la defensa de la lengua y de la identidad gallega.

También se puede adquirir en el consistorio de la ciudad, concretamente, en el área de Normalización Lingüística, departamento situado en la primera planta del concello, en Praza do Rei.