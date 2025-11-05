Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada en Povisa sobre el papiloma

El hospital Ribera Povisa celebró ayer una mesa redonda, especialmente dirigida a profesionales sanitarios, sobre el virus del papiloma humano. Se abordó el tratamiento, la prevención y el cribado.

TEMAS

