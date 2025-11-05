«La industria de los videojuegos está madurando»

Llenos de elementos visuales, sonoros, narrativos, los videojuegos son una nueva forma de expresión artística. Desde la creación de un personaje hasta el guion, la imaginación juega un papel fundamental en su desarrollo. Concepción González es traductora de videojuegos, asegura: «Son como una película, pero con un componente inmersivo». Confiesa haberse emocionado con alguna trama, «la historia del Final Fantasy es abrumadora». Este componente cultural es, precisamente, lo que más dificulta su trabajo: «En ocasiones se desarrolla entero en una región concreta, con aspectos culturales que son complicados de traladar a los de aquí».

Recuerda con nostaligia las navidades en las que le regalaron la Mega Drive, una consola que compartía con sus dos hermanos, a partir de ahí se aficionó al universo gamer. Desde entonces, esta industria ha evolucionado a pasos agigantados, «creo que está madurando mucho, las inversiones son más sólidas y se está posicionando como una nueva forma de entretenimiento, como la literatura, el cine o el teatro», explica González ,y menciona que iniciativas como el Hematofesti, que reune a profesionales de diferentes ramas artísticas, son un ejemplo de ello.

En el evento, durante los días 6 y 7, el gigante japonés Nintendo colaborará en un espacio gaming , donde el público podrá probar los juegos más icónicos de la nueva Nintendo Switch 2. La propia Concepción López, junto con el autor de Anna Kadabra, Pedro Mañas, inaugurará esta sección. En un festival donde el público infantil es uno de los protagonistas, González habla del uso de los videojuegos como herramienta educativa: «Aún queda por descubrir, pero es muy útil». Ella misma ha creado una aplicación para ayudar a su hijo de 3 años a pronunciar bien la R, «es un ejemplo sencillo, pero su utilidad se ve clara», afirma la profesional, y recuerda que el otro día vio en una farmacia una sala de espera con minijuegos v¡irtuales para mantener entretenidos a los más pequeños : «Cada vez los videojuegos están más presentes en nuestra vida», reflexiona.

Debido al carácter bélico y violento de muchos de estos juegos, se ha extendido, alrededor de la industria, una polémica sobre la influencia que pueden tener en el comportamiento de los usuarios. González tiene clara su postura: «Evidentemente no, al igual que eh una película no genera comportamientos violentos, depende de lo mueblada que esté la cabeza del del usuario». Al igual que en otras disciplinas, existen organismos reguladores que avisan del tipo de contenido, violento, para mayores de 18 años, «es un producto expuesto a niños, por eso es importante que el adulto responsable sepa muy bien lo que le pone delante», especifica la profesional.