Ya puedes descargar el bono Activa Comercio de la Xunta: estas son las tiendas de Vigo en las que lo puedes descargar

El Bono Activa Comercio de la Xunta de Galicia ya se puede descargar. El Gobierno gallego recordaba ayer en redes sociales que desde las 09.00 horas de este miércoles, 5 de noviembre los gallegos pueden obtener sus bonos digitales para descuentos en los establecimientos adheridos.

Los establecimientos que ya formaban parte de este programa en ocasiones anteriores no tendrán que volver a adherirse. Por su parte, los comercios que no hayan participado podrán registrarse hasta el 15 de diciembre o hasta que se agote el crédito disponible

Cómo funciona el bono y dónde descargarlo

Cada persona podrá disponer de un bono único de 30 euros, que será descontando del importe de cada compra:

Entre 20 y 30 euros el descuento será de 5 euros.

el descuento será de 5 euros. Entre 30 y 50 euros , de 10 euros.

, de 10 euros. A partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros.

El descuento se aplicará de forma automática mediante la presentación de un código QR al realizar la compra en alguno de los establecimientos adheridos.

El sistema descontará el importe correspondiente hasta alcanzar el límite de 30 euros por persona. Como en ediciones anteriores, los bonos estarán activos hasta agotar el crédito disponible, algo que en campañas anteriores ocurrió en apenas unos días, debido a la alta demanda.

Cada gallego podrá obtener un único bono para gastar en alguno de los 6.700 locales inscritos en toda Galicia.

Establecimientos de Vigo para gastar el bono

Este año, Vigo ya cuenta con más de 560 establecimientos adheridos. Los productos y servicios que ofrecen se aplican a multitud de sectores, desde tiendas de ropa y mercerías hasta ópticas, librerías e incluso academias.

Los lugares en los que podrás gastar este bono en la ciudad incluyen servicios como:

Librerías.

Tiendas de ropa, zapaterías ropa infantil y complementos.

Perfumerías, tiendas de cosmética y servicios de belleza y estética.

Ópticas.

Mercerías y lencerías.

Tiendas de deporte.

Papelerías y tiendas de fotografía.

Jugueterías.

Para conocer qué establecimientos se adscriben a esta iniciativa en Vigo, podrás buscarlo en la app del Bono Activa Comercio o consultando el listado en este enlace.