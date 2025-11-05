El Concello mejora el servicio de limpieza con 330.000 euros más de ayuda europea

El gobierno local incorpora más de 330.000 euros anuales procedentes de fondos europeos al contrato municipal de limpieza, un refuerzo que, según explicó el alcalde, Abel Caballero, le permitirá potenciar la gestión de residuos en el casco antiguo de Bouzas y el resto de la ciudad.

El regidor indicó que se pondrá en marcha un plan específico para Bouzas, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística del casco histórico, en colaboración con el sector hostelero, que incluirá varias actuaciones pioneras. Entre ellas, la implantación de un sistema innovador de recogida de colillas, tanto en la vía pública como en los locales, mediante 55 ceniceros especiales; el reparto de 70 cubos marrones para la separación de la materia orgánica; la instalación de 20 papeleras bicompartimentadas en las calles, con espacios diferenciados para residuos generales y orgánicos; y la dotación de 25 nuevos contenedores móviles, que se colocarán y retirarán a diario para cuidar la estética y facilitar a los negocios hosteleros el depósito de materia orgánica.

Además, el Concello adquirirá tres camiones, dos de ellos totalmente eléctricos, para mejorar la recogida de residuos orgánicos. También se implantarán 17 nuevos puntos móviles, con hasta 40 cambios de ubicación al año, para acercar el servicio a todos los barrios y parroquias.

El alcalde detalló más acciones: la entrega de 2.500 compostadores domésticos, una campaña específica para incrementar la recogida de ropa y calzado en el contenedor blanco o el reparto de 3.000 embudos y 350 bidones destinados a la recogida de aceite de cocina usado en viviendas y comunidades vecinales.

Educación «deficiente»

El alcalde afeó la atención «deficiente» de la Xunta a la educación. Recordó que el alumnado del CIFP Manuel Antonio se está movilizando para pedir aulas alternativas donde poder estudiar con seguridad mientras se ejecutan las obras de reforma del centro y que la Anpa del CEIP A Paz-Tintureira reclama que reponga a los dos especialistas en necesidades de apoyo educativo.