El cómic, el negocio en el que se fijan los inversores

Cómics Vigo es una tienda histórica. Lleva casi 30 años abierta en la rúa Don Bosco pero, hace un par de meses, su propietaria se jubiló. Sin embargo, el final todavía no está escrito: solo se trataba de un cambio de capítulo. En lugar de cerrar sus puertas, se produjo un traspaso a un grupo de tres libreros, uno asentado en Madrid y dos en Vigo.

Esta operación fue la primera del programa nacional de relevo empresarial de la Oficina Técnica de Transmisión de Librerías junto al Ministerio de Cultura, que se presentará el próximo 11 de noviembre. Se trata de un proyecto para dar continuidad a los negocios independientes dedicados a la literatura de todo el país, no solo mediante una ayuda económica, sino también con asesoramiento técnico y un acompañamiento para orientar a quien toma el relevo. El portavoz de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Álvaro Manso, indica que esta idea surge como medida preventiva ante la edad avanzada en el sector: el 25% de libreros tienen más de 60 años, por lo que están en un proceso cercano a la jubilación. «Se interviene en todo el proceso y se facilita un préstamo de 10.000 euros con aportaciones del sector y de empresas tecnológicas», señala. «Además, pueden acogerse a otras ayudas del Ministerio de Industria o de Cultura», añade Manso.

Cómics Vigo fue el primero de muchos. El traspaso se llevó a cabo en abril, tan solo un par de meses después de que se anunciasen estas ayudas. Los empleados, el producto, la decoración... todo sigue en su sitio. La única diferencia es que fue comprado por una empresa constituida por tres libreros. Uno de sus representantes, Ismael Contreras, explica que se interesaron por este negocio «de nicho» porque todavía tiene mucho tiempo de crecimiento por delante.

«Nuestra intención era mantener el legado y conservar los clientes. Sería una faena que desapareciese porque, bajo nuestra experiencia, cuando hay una librería que cierra no significa que otra gane. Los compradores se pierden: una parte sí se transfiere, pero otra desaparece», cuenta Contreras.

En este negocio, de características muy concretas y alejadas de productos generalistas, el catálogo es menor y el tú a tú, existir en físico, se convierte en algo crucial.

Expectativas

«Al cómic le queda mucho por continuar. Lo planteamos como que en el negocio de las librerías va a ser el último en caer», cree el nuevo propietario. Celebra también que cada vez se editen más obras y haya más apoyo institucional. Además, menciona el Premio Nacional de Cómic, un galardón dotado con 30.000 euros que distingue a la mejor historieta de autor español.

En dos ocasiones se lo llevaron gallegos a casa: en 2013 fue para Miguelanxo Prado y en 2024 para Bea Lema, que estará estos días en Vigo a propósito del Hematofesti.

El público que acude a Vigo Cómics es variopinto, aunque es general se divide en función de su procedencia. Los asiáticos, los mangas, tienen un tipo de clientela más joven (por debajo de los 25), mientras que los europeos interesan a mayores de 40. Los de superhéroes, el americano, funciona de forma transversal: interesa a aquellos que lo leían hace 30 años y a los jóvenes.