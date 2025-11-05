Calvario y Náutico se suman a la programación navideña de Vigo

Casi pleno. A falta de formalizar los trámites burocráticos, la Navidad viguesa añadirá más atractivos a su programación y, de los objetivos marcados por el Concello para ampliar los espacios con actividades, únicamente fallará O Berbés, después de que volviese a quedar desierto el lote en el segundo concurso convocado por la administración.

El procedimiento ha servido, sin embargo, para recuperar el circo de Nadal, que volverá a instalarse en Coia con una macrocarpa y actividades paralelas, y el mercadillo navideño de O Calvario, después de que la asociación de comerciantes del barrio, subsanase los defectos en su proyecto.

Además, también ha logrado el visto bueno de los técnicos municipales una innovadora propuesta que estará en la zona del Náutico. Se encargará de ella la empresa La Gira Infinita, que ha propuesto un espacio de temática coreana en el que se podrán contemplar más de 100 ilusiones ópticas o figuras a tamaño real y que estará abierta entre el 5 de diciembre y el 11 de enero.

Mientras, el mercadillo de O Calvario propone 18 casetas y actividades dinamizadoras como pasacalles, villancicos, visitas de personajes navideños o cuentacuentos a partir del 22 de noviembre. El circo, por su parte, funcionará desde el 29 de noviembre y habilitará una carpa anexa para exposiciones, hinchable o animales lumínicos.