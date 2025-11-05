Bruselas autoriza a APG y Swiss Life la compra del 100% del dueño de la AP-9

En su estructura está una de las mercantiles más rentables del ecosistema empresarial español, lo que ha propiciado bailes —y hasta refriegas— en su accionariado. Hablamos de Grupo Itínere, propietaria de Autopistas del Atlántico, entre otras concesionarias, si bien la joya de la corona es precisamente la que explota la AP-9, el activo que llevó a dos fondos inversores de primer nivel a entrar en su capital. Fue a finales del año pasado cuando APG Asset Management anunció un acuerdo con Swiss Life para tomar el control de Audasa de manera conjunta: el primero, holandés, ya era accionista, pero pactó con el suizo el traspaso de una parte de su capital. No fue hasta disponer de las cuentas anuales de Itínere que se supo el detalle del reparto del pastel: resumido con brocha gorda, tres cuartas partes serían para APG y una última para Swiss. Pero había una pequeña parte de los títulos que estaban en manos de minoritarios, unas 676.000 acciones equivalente al 0,15% del total. Muy residual, pero relevante para los dos gigantes extranjeros.

De ahí nació la operación de compra dirigida a esos minoritarios: cada acción se pagó a 4,1 euros, muy por encima de su valor nominal (0,49 euros), lo que equivale una valoración del conjunto de Itínere por encima de los 1.900 millones de euros, como ya analizó FARO. En su conjunto, el pago a los minoritarios habrá rondado los 2,7 millones de euros, mientras que si las acciones se hubiesen canjeado a su valor nominal la factura habría ascendido a escasos 330.000 euros.

Esta ofensiva de los fondos holandés y suizo por controlar «la totalidad» de la dueña de la AP-9 se ha consumado, como constata la documentación de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, que ha aprobado recientemente la concentración al no estimar riesgo alguno para el mercado. «La Comisión Europea ha decidido no oponerse a la operación notificada al declararla compatible con el mercado interior».

Así que los dueños de Itínere son ahora, por una parte, APG Asset Management NV, que es una filial de APG Groep N.V., que es la mayor gestora de fondos de pensiones de Países Bajos y que posee inversiones también en educación, energía o construcción en todo el mundo; por otra, Swiss Life Retina BidCo, con sede en Luxemburgo y controlada por Swiss Life Holding, otro fondo de pensiones mayúsculo, con activos bajo gestión por más de 125.000 millones de euros. Itínere también cuenta en su perímetro de consolidación con las sociedades Audenasa, Autoestradas, Aucalsa, Gesbisa, Bip & Drive, Gebisa, Europistas, Enaitínere, Itínere y ENA.

De los 292,16 millones de euros que computó el grupo de cifra de negocios en el pasado ejercicio fiscal, más de 210 millones fueron contribución exclusiva de la AP-9. Itínere Infraestructuras multiplicó por seis su beneficio neto en solo un año, tras pasar de un resultado de 4,3 millones a acariciar los 26.