Aena identifica demanda suficiente para implantar hasta nueve rutas en Peinador

Primera piedra colocada en el proceso para tratar de lograr la tantas veces anhelada cooperación en el sistema aeroportuario gallego. Santiago acogió ayer la primera reunión del denominado «Grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia», en el que Aena ha sentado en la mesa a representantes de la Xunta, los concellos de Vigo, A Coruña y Compostela, y representantes empresariales con el objetivo de ir más allá de la foto y empezar a conseguir avances antes de que termine el año, cuando Aena quiere facilitar contactos con operadores para negociar nuevas rutas en los aeródromos de la comunidad.

El gestor aeroportuario, para ello, acudió al encuentro con un documento de trabajo que, además de una diagnosis general, incluye diferentes propuestas de rutas que, por la demanda detectada de viajeros, podrían ser perfectamente viables. En el caso de Vigo, según confirmó la concejala de Urbanismo, María José Caride (que representó al Concello junto a la edil Yolanda Aguiar) tras la reunión, hay detectadas al menos nueve rutas que podrían enraizar sin problemas en Peinador, destacando Caride el caso de Londres, que movilizó en Vigo y su entorno el año pasado más de 86.000 viajeros, cuando las plazas ofertadas ascendieron a 40.000, menos de la mitad.

Además de la capital del Reino Unido, según ha podido averiguar FARO, en el listado de Aena aparecen como potenciales destinos desde el aeropuerto vigués otras tres rutas al extranjero y cinco a distintos puntos de España. En el primer apartado, Aena ha incluido Milán, Ámsterdam y Roma, mientras que en el segundo están Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante.

«Aparecen bastantes rutas para Vigo; a partir de ahí, Aena hará un análisis de casos de negocio para poder evaluar posibilidades de colaboración para que prosperen», destacó María José Caride tras la reunión, en la que la representación viguesa coincidió con los concellos de A Coruña y Santiago en felicitar a Aena por su predisposición a negociar y censurar el papel que se ha atribuido la Xunta por renunciar a asumir un papel más protagonista. También lanzó reivindicaciones propias, como la de sumar a las diputaciones al grupo de trabajo —un punto que analizará ahora Aena— y no centrar la promoción únicamente en el ámbito turístico, sino abrirla a más campos para captar otro tipo de usuarios.

«La Xunta nos dice que no es competente y muestra su campaña promocional, en la que dice que lleva destinados siete millones a promocionar Galicia como destino turístico, pero nosotros estamos preocupados por los usuarios de negocios, trabajo o estudios, porque para esos viajeros también necesitamos una buena estrategia», añadió la concejala viguesa de Urbanismo.

En representación del Concello de Santiago, la edil de Turismo, Miriam Louzao, defendió que Lavacolla «por su situación debe seguir siendo el principal aeropuerto gallego, pero actuando con generosidad, entendiendo el proceso de manera estratégica», viendo predisposición en A Coruña y Vigo, pero no en la Xunta.

Sobre una posible especialización, María José Caride dejó claro que «si eso pasa por que Vigo quede como aeropuerto de mercancías, no va a ser», recordando las «singularidades» de la ciudad olívica y fenómenos turísticos como la Navidad, «que hace que no tenga lógica que Vigo financie una campaña con miles de viajeros para que vuelen desde otros lugares».

Mientras, por parte del Gobierno gallego, la secretaria xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, enfatizó que «es Aena quien debe liderar la coordinación y el impulso», reprochando a los concellos «falta de concreción en sus propuestas, porque son sus municipios los afectados por los recortes». Defendió el trabajo de la Xunta y los 13 millones invertidos en la promoción de Galicia como destino «dentro de nuestro plan estratégico, porque no podemos financiar directamente líneas aéreas». Reclamó a Aena un plan de inversiones para los tres aeropuertos.

«Sin limitar destinos»

Lo que sí quedó claro es que la apuesta pasa por tratar de consolidar los tres aeropuertos y no centrar la apuesta en uno solo, «porque Galicia tiene el privilegio de tener tres referentes que facilitan la conectividad», destacó el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, rechazando «limitar destinos» y reiterando que, pese a la salida de Ryanair, «hay otras muchas compañías dispuestas a rellenar ese hueco», llamando a la unión. «La única forma de paliar la caída es trabajar conjuntamente, ver qué otras operadoras están dispuestas a servir en un mercado muy atractivo», añadió Biosca.