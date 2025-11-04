Vigo vuelve a ser la urbe gallega con el alquiler más caro: 400 euros por un estudio de 15 m2

Dos meses después de la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que promete facilitar el acceso a un hogar con la limitación a las viviendas de uso turístico (VUT) o la disposición de suelo para dar vida a más de 50.000 pisos y casas, el mercado del alquiler sigue en estado crítico para quienes buscan un techo. El precio medio del metro cuadrado (m2) ha vuelto a su máximo después de tres meses por debajo: en los anuncios de Idealista, el portal inmobiliario con más ofertas, se reclamaron en octubre 10,9 euros de media — top 1 gallego— por las propiedades disponibles en Vigo, un 16% más que hace dos años.

El incremento de 20 céntimos con respecto a septiembre hace que vuelva a tocar su techo, ya registrado el pasado mes de junio, y pone fin a tres meses de respiro en los que el precio se mantuvo por debajo de este tope: 10,8, 10,6 y 10,7 euros el m2 en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Este pequeño bache coincidió con la época vacacional por excelencia, en la que la oferta de este tipo de propiedades aumenta por el cese de contratos con estudiantes al comienzo del verano.

La web de Idealista, ayer a mediodía, mostraba algo más de 460 anuncios a un precio medio de 12,62 euros el metro cuadrado. Por primera vez, no aparecían propiedades en alquiler por menos de 500 euros al mes y no llegaban a una decena las ofertadas por menos de 600 euros. Para entrar en un estudio de poco más de 40 metros cuadrados en la calle Venezuela, con «gastos de comunidad y calefacción incluidos», los dueños exigen 580 euros al mes. Por otro de tamaño similar en el entorno de Vialia, 600 euros con garaje.

400 euros al mes por un estudio de tan solo 15 metros

Sí había ayer opciones por menos de 500 euros en Fotocasa, otro de los portales inmobiliarios más famosos. Solo tres. Una de ellas pide 400 euros al mes por un estudio de tan solo 15 metros cuadrados situado en el Casco Vello «con todas las facturas incluidas». «Está en un apartamento más grande y principal. Tiene una entrada independiente y solo comparte el patio y la lavadora con el apartamento», se informa en esta página. En Milanuncios, solo uno por menos de 500 euros: se reclaman 450 por un estudio de 32 metros cuadrados, «imprescindible» presentar nómina y abonar el seguro de impago del alquiler.

Tras el incremento del precio en octubre, Vigo vuelve a ser la ciudad gallega con el alquiler más costoso —no lo era desde marzo—, detrás de A Coruña, donde se mantuvo la cantidad media del mes anterior: 10,8 euros por metro cuadrado. Idealista analiza los precios en base a la cifra establecida en sus anuncios, la cual, en algunos casos, es menor a la hora de firmar el contrato tras negociar las partes interesadas. Santiago es la tercera urbe de la clasificación a nivel autonómico: el metro cuadrado permaneció en 9,9 euros en octubre. Les siguen Pontevedra (8,8, igual que en septiembre), Ourense (8,1, subió), Lugo (7,8, también aumentó) y Ferrol (7,7, se redujo).

Más de 7.000 vecinos esperan por los pisos protegidos de Navia y el PXOM, en base al registro único de demandantes de Galicia. Una de las grandes esperanzas es San Paio de Navia —a cargo de la Xunta–, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica. El Plan Xeral recién estrenado proyecta más de 14.500 a precio tasado. Además, el Concello ha lanzado varios proyectos para alquiler asequible y facilitar la incorporación de propiedades vacías a este mercado.