Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre

Caballero acaba de desvelar su secreto mejor guardado: el día del encendido de las luces navideñas

Foto de archivo del alcalde, Abel Caballero, en el encendido de las luces de la Navidad de Vigo.

Foto de archivo del alcalde, Abel Caballero, en el encendido de las luces de la Navidad de Vigo. / Ricardo Grobas

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Vigo encenderá las luces de Navidad el sábado 15 de noviembre 2025. La fecha, uno de los secretos mejor guardados por el alcalde, la acaba de anunciar Abel Caballero.

El encendido de las luces de Navidad será, como de costumbre, a los pies del árbol gigante de Porta do Sol.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents