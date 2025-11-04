Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre

Vigo encenderá las luces de Navidad el sábado 15 de noviembre 2025. La fecha, uno de los secretos mejor guardados por el alcalde, la acaba de anunciar Abel Caballero.

El encendido de las luces de Navidad será, como de costumbre, a los pies del árbol gigante de Porta do Sol.

