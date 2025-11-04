Vigo cierra los parques y el transporte de ría sufre cancelaciones por el temporal de viento y lluvia

El Concello de Vigo ha cerrado los parques desde las 19:00 de esta tarde y hasta las 8:00 de la mañana del miércoles con motivo del aviso amarillo por viento y lluvia que afecta a toda la provincia de Pontevedra.

El cierre afecta a los parques de O Castro, Castrelos, A Riouxa, plaza de Compostela y A Guía. El público podrá volver acceder estas zonas desde las 8:00 de mañana, cuando está previsto el fin del temporal.

La decisión del Concello se suma a la tomada por la Autoridad Portuaria de Vigo, que ha cerrado al público los jardines de As Avenidas por precaución. Desde Meteogalicia piden «mucha precaución con el viento en las próximas horas». Está previsto que las lluvias se intensifiquen desde la tarde-noche desde este martes.

En cuanto al servicio regular del transporte marítimo entre O Morrazo y Vigo, la naviera Piratas de Nabia, que realiza la línea Moaña-Vigo, confirma la cancelación de los tres primeros barcos de la mañana que salen del puerto moañés hacia Vigo a las 06:30; 07:30 y 08:30, como también los que salen de Vigo hacia Moaña a las 07:00; 08:00 y 09:00.

Por lo que respecta a la naviera Mar de Ons, que cubre la línea regular Cangas-Vigo, confirma que debido a las condiciones meteorológicas el servicio se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad del barco a las condiciones en el mar, entre las 07:00 y las 10:00 horas.