Rodeo hasta Peniche: Vigo cierra al tráfico la calle Llorente por obras
La Concejalía de Tráfico avisa que el vial estará cortado en sentido descendente al menos hasta el próximo viernes
Días complicados para los conductores que se mueven a diario por la céntrica calle Llorente en dirección a Torrecedeira y Beiramar.
Según ha notificado la Concejalía de Tráfico, este vial, pegado a la obra del Barrio do Cura, permanecerá cerrado en sentido descendente desde Pi y Margall hacia Santa Marta durante al menos una semana.
La calle Llorente se cerró ayer lunes 3 de noviembre al tráfico para la realización de obras de canalización por parte de la empresa Edelne.
Según se informa en el anuncio oficial del Concello de Vigo, se cierra el carril y la acera descendente de la calle Llorente desde ayer hasta el próximo viernes 7 de noviembre a las 20.00 horas.
A mayores, los trabajos obligan a ocupar también la zona de estacionamiento y acera entre los números de 6 y 18 de Pi y Margall. En este caso, hasta las 20.00 horas del 21 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas