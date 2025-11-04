La Policía Nacional evita dos suicidios en Vigo

La intervención de agentes de la Policía Nacional resultó decisiva para evitar dos suicidios en Vigo, tal y como informan desde el propio cuerpo. En el primero de los casos, los policías se encontraron a una mujer tumbada en el suelo y a su marido muy agitado a su lado. En un momento dado, el hombre salió corriendo hacia un balcón con la intención de precipitarse. Los agentes salieron tras él y lograron sujetarlo por el tronco y las piernas, evitando que se arrojara al vacío. Debido a la envergadura del varón y al estado en el que se encontraba, fueron necesarios otros dos agentes para lograr ponerlo completamente a salvo. Dos de los policías sufrieron heridas leves, pero requirieron atención hospitalaria.

Atrincherado en una nave

El otro episodio se producía cuanto la comisaria de Redondela-Vigo recibían el aviso de que un hombre se había encerrado en una nave industrial de Vigo creando una barricada improvisada desde la que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Tras lograr llegar hasta él, los agentes sufrieron amenazas y agresiones, por lo que tuvieron que activar el inmovilizador eléctrico de control en dos ocasiones, sin que finalmente se llegase a realizar descarga eléctrica alguna sobre el sujeto. Los agentes lograron, finalmente, reducirlo.