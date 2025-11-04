Una «odisea tropical» trae a Vigo al crucero «Renaissance»

El carrusel de borrascas que viene azotando el norte peninsular en las últimas semanas ha beneficiado al puerto de Vigo que recibió varios cruceros que alteraron sus rutas para venir a refugiarse a la ciudad.

Pero lo que unas borrascas te dan, otras te lo quitan, tal es el caso de Queen Victoria y Sky Princess, que han cancelado sus atraques previstos para martes y miércoles de esta semana ante el anuncio de temporal marítimo. El que si mantuvo el tipo fue el anglo francés Renaissance, que atracó este martes en crucero trasatlántico al Caribe bautizado como “Odisea Tropical”, de 21 días de duración y del que disfrutan 961 pasajeros británicos y franceses que viajan junto a 503 tripulantes multinacionales según datos de la agencia Pérez y Cía.

El Renaissance llegó a Vigo luciendo los colores del grupo británico Ambassador, que meses atrás anunció la fusión con la operadora francesa Compagnie Française de Crosièresa a la que hasta ahora pertenecía en exclusividad el Renaissance. Ambassador es conocido en el puerto de Vigo por sus buques Ambience y Ambition