Una «odisea tropical» trae a Vigo al crucero «Renaissance»

El exclusivo crucero hace escala en la ciudad dentro de una travesía trasatlántica de 21 días de duración

El velero alemán «Alexander von Humboldt II» y detrás, el crucero Renaissance esta mañana en Vigo.

El velero alemán «Alexander von Humboldt II» y detrás, el crucero Renaissance esta mañana en Vigo. / Marta G. Brea

Francisco Díaz Guerrero

El carrusel de borrascas que viene azotando el norte peninsular en las últimas semanas ha beneficiado al puerto de Vigo que recibió varios cruceros que alteraron sus rutas para venir a refugiarse a la ciudad.

Pero lo que unas borrascas te dan, otras te lo quitan, tal es el caso de Queen Victoria y Sky Princess, que han cancelado sus atraques previstos para martes y miércoles de esta semana ante el anuncio de temporal marítimo. El que si mantuvo el tipo fue el anglo francés Renaissance, que atracó este martes en crucero trasatlántico al Caribe bautizado como “Odisea Tropical”, de 21 días de duración y del que disfrutan 961 pasajeros británicos y franceses que viajan junto a 503 tripulantes multinacionales según datos de la agencia Pérez y Cía.

El Renaissance llegó a Vigo luciendo los colores del grupo británico Ambassador, que meses atrás anunció la fusión con la operadora francesa Compagnie Française de Crosièresa a la que hasta ahora pertenecía en exclusividad el Renaissance. Ambassador es conocido en el puerto de Vigo por sus buques Ambience y Ambition

