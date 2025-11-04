Nuevo recorte en las viviendas de uso turístico en Vigo, que regresan a los niveles alcanzados en enero

El frenazo constatado durante este 2025 en la implantación de viviendas de uso turístico en Vigo se está viendo acelerado en los últimos dos meses y, por primera vez en la serie histórica desde el bum de este tipo de alojamientos, se han producido dos descensos intermensuales consecutivos en la cifra de pisos turísticos inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (Reat) de la Xunta.

Así, a 1 de noviembre, el sistema autonómico contabiliza en la ciudad olívica un total de 2.184 establecimientos de estas características, 70 menos que un mes antes tras un descenso superior al 3%. La bajada es inferior a la registrada durante septiembre, cuando el descenso fue de más del 7% tras caer el dato total en casi dos centenares de inmuebles.

El cambio de tendencia confirma la desaceleración ya notada desde el arranque del año, ya que pese a ir creciendo a una media más o menos similar a la de ejercicios anteriores, a partir de mayo y la aprobación en pleno del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), documento que establece una serie de limitaciones para las viviendas de uso turístico, todo empezó a cambiar, con incrementos intermensuales que no alcanzaba el 1% y una oferta que apenas variaba hasta que la curva empezó a bajar en septiembre y mantuvo ese camino en octubre.

Ahora mismo, por tanto, las viviendas de uso turístico registradas en Vigo, siempre según los datos de la Xunta, están a niveles del 1 de enero, con una variación de apenas el 0,4%.

La evolución contrasta significativamente con la registrada entre enero y noviembre del año pasado, cuando la cifra había aumentado un 32,25% tras pasar de 1.600 a 2.116. Esa subida no es, sin embargo, la más elevada de la serie histórica en ese mismo período de tiempo, ya que tanto en 2018 como en 2023, el volumen de viviendas de uso turístico creció por encima del 50% en solo 10 meses.

A las limitaciones incluidas en el PXOM, que establecen por ejemplo que estos alojamientos deben contar con accesos propios, se unirá próximamente la anunciada ordenanza reguladora que acotará más todavía su proliferación, pasando a considerar estos inmuebles como de uso terciario y no residencial, con el consiguiente incremento de tasas e impuestos.

Con todo, aunque son más de dos millares las viviendas inscritas en el registro autonómico, no todas se encuentran en condiciones de comercializarse, ya que desde julio es obligatorio disponer de un código emitido por el Gobierno central. Según los últimos datos, aproximadamente la mitad de los alojamientos del Reat tienen todo en regla para operar con normalidad.