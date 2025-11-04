El Chuvi, formador a nivel nacional en esfínter urinario artificial ajustable

En el hombre, la incontinencia suelen ser una secuela de cirugías, especialmente, de próstata. Cada vez ocurre menos, por los avances en las técnicas y por la expansión de la cirugía robótica, pero hay un pequeño porcentaje que termina afectándole. Lo bueno es que cada vez se le pueden ofertar soluciones mejores. Como el esfínter urinario artificial ajustable.

Es más sencillo de implantar que el tradicional, reduce el tiempo de la operación y minimiza el riesgo de infección. Pero su principal ventaja es que permite ajustarlo a largo plazo. «El convencional se quedaba como lo habías puesto lo que durara, 10 o 15 años. Con el ajustable, si el paciente cambia su condición, porque no somos los mismos hoy que en 15 años, permite adaptarlo con una sencilla punción desde fuera, sin necesidad de operar, se le puede introducir más líquido para mantener el mismo nivel de continencia», explica el urólogo Carlos Müller Arteaga.

El Servicio de Urología Complejo Hospitalario Universitario de Vigo ya lo usa en el 95% de los casos y ha colocado casi 60 desde que implantó la técnica, en 2021 —aunque el doctor Müller ya atesoraba experiencia previa—.

Es uno de los hospitales gallegos con más casos y se ha convertido en formador para otros centros a nivel nacional. El mes pasado se celebró el segundo de los cursos, con profesionales desplazados de Madrid, Logroño y Palma de Mallorca.

Los pacientes con esfínter urinario artificial que «empiezan a perder un poco más con el paso del tiempo» pueden rondar en torno al 30%. «Muchos lo asumían, porque seguían estando mejor que antes», señala el doctor Müller, pero con el nuevo dispositivo no es necesario.

El dispositivo ajustable está indicado para varones con pérdidas con esfuerzos del tipo tos, estornudo, salto...

Su implantación, además, consiste en una operación «mucho más sencilla» que la tradicional. Se realiza en unos 35 o 40 minutos, requiere anestesia de cintura para abajo y, normalmente, solo un día de ingreso. Las complicaciones son «muy pocas», menos de un 5%, y las principales están relacionadas con infecciones.