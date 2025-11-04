Homenaje a Begoña Caamaño en el auditorio de Beiramar
El alcalde se comprometió ayer ante el Consello da Cultura Galega a ceder el auditorio Mar de Vigo para un concierto de homenaje a Begoña Caamaño, la periodista y escritora viguesa a la que el próximo año se dedica el Día das Letras Galegas. Caballero se reunió ayer con Rosario Álvarez, presidenta del CCG, Alejo Amoedo, miembro del Plenario y Marcelino X. Fernández , gerente del consello, para abordar la celebración de este día en la ciudad.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- La pesca ilegal arrasa las rías