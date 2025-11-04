Homenaje a Begoña Caamaño en el auditorio de Beiramar

El alcalde se comprometió ayer ante el Consello da Cultura Galega a ceder el auditorio Mar de Vigo para un concierto de homenaje a Begoña Caamaño, la periodista y escritora viguesa a la que el próximo año se dedica el Día das Letras Galegas. Caballero se reunió ayer con Rosario Álvarez, presidenta del CCG, Alejo Amoedo, miembro del Plenario y Marcelino X. Fernández , gerente del consello, para abordar la celebración de este día en la ciudad.