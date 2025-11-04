«Ahora los niños crecen demasiado rápido»

Actriz, cantante y presentadora. Teresa Rabal y sus canciones son un referente del entretenimiento infantil de los años 80 y 90 que ha trascendido generaciones. Hija de dos grandes nombres del teatro y el cine, Asunción Balaguer y Francisco Rabal, Teresa debutó en la gran pantalla a los nueve años con Viridiana, de la mano de Luis Buñuel.

Autora de grandes éxitos como Veo Veo o Me pongo de pie, visita la ciudad para recibir el galardón de honor del Hematofesti, Lenda do Recreo.

—Su trabajo ha marcado la infancia de generaciones enteras, ¿cómo se siente al saber que padres e hijos cantan juntos sus canciones?

Es el mejor premio, el cariño de la familia, de los padres que fueron niños y ahora le enseñan a sus hijos las canciones. Aunque no me conozcan a mí en estos momentos, las cantan, es la mayor alegría que he podido tener.

—¿Qué influencia tuvo la familia en su carrera artística?

Hombre, mucho. Eduardo era el que componía las canciones. Bueno, y luego por parte de mi padre, yo que me he criado entre bambalinas, en sillas de rodaje, quiero decir, para mí es una vida muy normal.

—Ha trabajado en teatro, cine, televisión y música, ¿cuál ha sido su mayor logro profesional?

En el teatro fue Gigi, en el cine, Viridiana, aunque que era muy pequeña. En la música, desde luego, las canciones para niños han sido el gran éxito de mi vida.

—Todavía perdura. ¿Tiene algún secreto para conectar con el público infantil?

Principalmente que te gusten los niños, eso es imprescindible, porque son tremendamente receptivos y notan si lo haces con sinceridad o no. No tengo ningún secreto, cuando he trabajado para ellos lo he hecho con todo mi corazón , mi alma, y siempre desde el respeto.

—Ahora ha vuelto al cine

Ha llegado un momento donde dejé de trabajar para los niños porque físicamente, estoy en una edad donde no debo seguir, pero mantengo todos los discos, y la música sigue funcionando. He vuelto otra vez al cine, a la televisión, a mi faceta como actriz que sí que echo mucho de menos.

—¿Tiene algún proyecto para el próximo año?

Tengo dos series para estrenar. Una en Netflix, que se llama Grande de España y otra en Movistar que se se llama Por cien millones, sobre el rapto del futbolista Quini.

—El entretenimiento infantil ha cambiado mucho. ¿Cree que va en buena dirección?

No se puede ir en contra del futuro, pero es verdad que el abuso de las pantallas no es demasiado bueno. Estamos acostumbrando a los niños a que jueguen solos o con una pantalla y eso no me parece bien, les falta comunicación, jugar como se hizo toda la vida, cantar canciones adecuadas para ellos. Bajo mi punto de vista hay un escalón grande que les falta, crecen demasiado rápido, pasan de la música de bebés a la que escuchan los jóvenes.

—¿Qué papel tiene la música infantil en la educación?

Yo creo que uno importantísimo, por eso hay que tener mucho cuidado con las canciones que se hacen o con el texto, la misma importancia tienen los libros.

—Viene a Vigo para recibir el premio Lenda do Recreo del Hematofesti, ¿Qué siente al recibir este galardón?

Me hace muchísima ilusión, porque además, sé el trabajo que que están haciendo tanto Leticia Costas, como lo hizo en su momento Miguel López. Además, aprecio mucho a Vigo porque he estado muchísimas veces en mi juventud y con Eduardo. Hice una película cerca de Vigo, Loca por el circo, mi primera película infantil.

—¿Qué opina de propuestas como esta que mezclan la literatura infantil con el humor ?

Me parece maravilloso. Todo lo que sea promover la lectura de los niños y adaptar los libros al divertimento, me parece bien.

—¿Quién ha sido su leyenda de recreo?

Marisol.

—¿Le dedica este premio?

Por supuesto, pero prefiero dedicárselo a todos los niños actuales, lo veo como un legado.