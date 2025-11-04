La Diputación eleva su ayuda a Érguete
La Diputación elevará un 23% la ayuda que concede a Érguete en sus presupuestos de 2026, hasta los 45.000 euros. Lo anunció ayer en Vigo la vicepresidenta, Luisa Sánchez (en la foto, en el centro), tras reunirse con la directora de la fundación, Ana María Álvarez. Sánchez valoró la «excelente relación» y la función de Érguete.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- La pesca ilegal arrasa las rías