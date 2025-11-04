La Diputación eleva su ayuda a Érguete

La Diputación elevará un 23% la ayuda que concede a Érguete en sus presupuestos de 2026, hasta los 45.000 euros. Lo anunció ayer en Vigo la vicepresidenta, Luisa Sánchez (en la foto, en el centro), tras reunirse con la directora de la fundación, Ana María Álvarez. Sánchez valoró la «excelente relación» y la función de Érguete.