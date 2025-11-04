La Diócesis reivindica su acción para ayudar a las personas vulnerables

La Diócesis de Tui-Vigo presentó la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que tendrá lugar este domingo y con la que pretende dar cuenta de su acción a nivel local y, por otro lado, agradecer la colaboración de todos los que la hacen posible.

En la presentación estuvo el obispo de la Diócesis, Antonio Valín; el vicario de Economía, Jesús M. Carracedo; el delegado de Medios, Alberto Montes; y dos usuarios de programas de la Iglesia, María Isabel Barrios y Birama Ndong.

Desde la Diócesis, pusieron en valor los acompañamientos realizados a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de Barrios, pudo acceder a un espacio estable para reconstruir su vida tras huir de Venezuela, un caso similar a Ndong, que puede compartir piso ahora con otros marineros tras recibir formación.

El vicario de Economía agradeció, por su parte, la colaboración para desarrollar estas misiones, presentando también un proyecto de conservación patrimonial con la restauración de un boceto de un templo en Chapela.

La campaña coincide con el día de la dedicación de la basílica de Letrán para conmemorar a santos o beatos.