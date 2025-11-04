A Coruña supedita su freno a un acuerdo «equitativo» para descentralizar Medicina

La UDC no renuncia a su pretensión de impartir un título propio de Medicina pero se compromete a no enviar la memoria antes de mayo de 2027. El rector coruñés anunció ayer que concede un margen de casi dos años a la Xunta y a sus homólogas de Vigo y Santiago para avanzar en una descentralización «equitativa», en consonancia con la propuesta que defiende en el grupo de trabajo.

Ricardo Cao avanzó este nuevo plazo durante la sesión de ayer del Consello de Goberno en la que, como era previsible, se aprobó la declaración de interés, el primer paso necesario para poder implantar el grado de Medicina.

Tal y como figura en la propuesta que defiende la UDC, esta demora en la tramitación también deberá ser asumida por la Universidad de Vigo, cuyo Consello de Goberno ya aprobó la declaración de interés el pasado 17 de octubre, pero la ha dejado en suspenso durante un plazo máximo de un mes, es decir, expirará en doce días, a la espera de un acuerdo para la descentralización.

Este periódico intentó ayer conocer la valoración del rector vigués sobre el anuncio realizado por su homólogo coruñés, pero Manuel Reigosa insiste en que no hará declaraciones «ata que haxa algo relevante que comunicar, tal e como acordaron as partes que participan nas reunións do grupo de traballo».

Según la propuesta de acuerdo elaborada desde la universidad herculina, en el caso de que otra institución presentase una solicitud para impartir Medicina, la Consellería de Educación autorizaría «con carácter inmediato» el envío de las peticiones de A Coruña y Vigo entendiendo como fecha de presentación la de la firma del acuerdo para la descentralización.

Lo mismo ocurriría si fuese una universidad privada la que quisiese implantar en Galicia una delegación o franquicia.

Cao defiende «una descentralización progresiva» y equitativa de la docencia de 4º, 5º y 6º –garantizando un mínimo del 25% de alumnado en cada universidad– y que afecte «tanto al sistema sanitario comoal universitario».

En su intervención de ayer ante el Consello de Goberno insistó en que «no se trata solo de hacer participar en la docencia a todo el sistema sanitario, sino que participen las tres universidades, cada una con profesorado propio y con capacidad para coordinar su docencia».

La descentralización tendrá que completarse en dos cursos académicos (2026-27 y 2027-28). y la Xunta aportará los fondos necesarios, más allá del Plan de Financiación en vigor. En este punto, destacó Ricardo Cao, están de acuerdo los tres rectores.

Concierto único con el Sergas y el profesorado vinculado a otra universidad no podrá exceder del 25%

Además, invita al Sergas y a las tres universidades gallegas a firmar «un concierto único para el uso de las instituciones sanitarias, con el fin de que todas las partes implicadas tengan conocimiento de lo que negocian las demás». Este concierto recogería que «las instituciones sanitarias quedan vinculadas a cada universidad para la impartición de los estudios de Medicina». Es decir, los hospitales deben estar vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias.

En el caso del profesorado, la UDC plantea que «pertenecerán mayoritariamente a la universidad vinculada al hospital en el que se imparta la docencia». Y, en el caso de profesores vinculados a otras universidades «no podrá exceder del 25%», un porcentaje que la UVigo elevaba en su propuesta hasta el 50%.

De esta forma, cuando acabe el calendario de descentralización, «todas las nuevas plazas serán convocadas por la universidad a l que esté vinculado el hospital».