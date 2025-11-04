La Navidad de Vigo monta su gran novedad y entra en el asfalto con los primeros cortes de tráfico

La Navidad de Vigo 2025, que apunta a ser de las más grandes de la historia, pide paso. Si bien es cierto que prácticamente toda la ciudad está ya decorada de adornos navideños, por el momento los montajes no habían afectado al tráfico. Pero esta semana todo cambia y las atracciones dan el salto al asfalto, lo que obliga a activar importantes restricciones de circulación que irán aumentando en los próximos días.

Desde hoy y ya hasta el fin de la Navidad de Vigo 2025, la circulación en la céntrica calle García Barbón queda limitada. Este lunes se cerró ya al tráfico el carril bus entre Colón y República Argentina, donde se han comenzado a montar los adornos gigantes que cada año conformar un brillante pasillo iluminado que se extiende por Policarpo Sanz hasta Porta do Sol. De hecho, en esta zona habrá también este año importantes novedades.

El cierre del carril bus ha obligado ya a Vitrasa a poner en marcha un plan alternativo para que los autobuses públicos que circulan por García Barbón en dirección a Isaac Peral se desvíen por otras calles de la ciudad al tener que suprimirse durante más de dos meses las paradas ubicadas en este tramo, pero también en otros céntricos viales.

De esta forma, las líneas C3D y L10 pasan a circular desde Cánovas del Castillo por Carral, Marqués de Valladares, Rosalía de Castro, Oporto, García Barbón y recorrido habitual. Se habilitan paradas provisionales en Marqués Valladares, 19; Rosalía de Castro, 4 y Oporto, 28. Y quedan anuladas las de Cánovas del Castillo, 28; Reconquista, 2; Policarpo Sanz, 26; García Barbón, 18 y 28.

A mayores, las líneas de Vitrasa L5B y L17 irán desde Urzáiz por: República Argentina, García Barbón y recorrido habitual. Quedan anuladas las paradas de Colón, 27 y García Barbón, 18. A mayores, la concesionaria del transporte público informa que los viajes de PSA y H2 comenzarán su recorrido en la parada de García Barbón, 28.

«Las líneas que circulan desde García Barbón dirección Colón / Policarpo Sanz mantendrán su recorrido habitual pero no realizarán la parada de García Barbón, 7. Las líneas afectadas son: C3I, L4A, L4C, L5B, L7, L10, L12B, L16, L17 y N1.

Más restricciones en García Barbón

El corte para el montaje de los adornos de la Navidad de Vigo 2025 también afecta ya al resto de conductores que circulan a diario por García Barbón desde República Argentina hacia el cruce con Colón. Aunque el vial todavía no se ha cerrado, la circulación en parte de este tramo queda limitada a un solo carril, lo que crea un embudo que complicará la circulación en los próximos días.

Probablemente, al igual que en años anteriores, este tramo quedará reservado para residentes en cuanto se enciendan las luces de Navidad de Vigo. Aunque el Concello todavía no ha desvelado la fecha del encendido, todo apunta a que será el viernes 14 o el sábado 15 de noviembre.

Montaje de Vialia on Ice en la terraza de Vialia. / Concello de Vigo

Montaje de la gran novedad

A mayores, esta semana se ha comenzado a montar la gran novedad de la Navidad de Vigo 2025. Vialia on Ice. En la terraza del centro comercial, junto a Vía Norte, se están ya montando las pérgolas de madera bajo las que habrá hasta 75 puestos navideños. Un mercado que será similar al Cíes Market de la Alameda.

Vialia on Ice tendrá además atracciones, como dos pistas de patinaje sobre hielo (al igual que en Samil, que repite) o un tobogán de trineos neumáticos.