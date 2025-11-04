Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello refuerza la seguridad de Hispanidade en la zona del ascensor

Caballero y Pardo, junto a la obra de instalación del ascensor.

Caballero y Pardo, junto a la obra de instalación del ascensor.

Borja Melchor

«Cando fomos montar o ascensor [de conexión con Romil], descubriuse que Hispanidade non está cimentada, polo tanto, con risco de afundimento. Así se facían as cousas nesta cidade noutros tempos», advirtió el alcalde, Abel Caballero, que visitó las obras de instalación de este nuevo elemento del Vigo Vertical con el edil Javier Pardo.

«Tivemos que reforzar de forma moi importante o basamento e a cimentación no tramo onde se vai poñer o ascensor», indicó el regidor antes de apuntar que habrá una pasarela en la zona de desembarco hacia Hispanidade.

Destacó que el ascensor «permitirá crear un corredor peonil continuo desde a zona de Beiramar ata o Castro». Se prevé que esté listo a finales de año. La inversión supera los 1,4 millones de euros —más de 945.000, del Gobierno a través de fondos europeos—.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents