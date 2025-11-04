El Concello refuerza la seguridad de Hispanidade en la zona del ascensor
«Cando fomos montar o ascensor [de conexión con Romil], descubriuse que Hispanidade non está cimentada, polo tanto, con risco de afundimento. Así se facían as cousas nesta cidade noutros tempos», advirtió el alcalde, Abel Caballero, que visitó las obras de instalación de este nuevo elemento del Vigo Vertical con el edil Javier Pardo.
«Tivemos que reforzar de forma moi importante o basamento e a cimentación no tramo onde se vai poñer o ascensor», indicó el regidor antes de apuntar que habrá una pasarela en la zona de desembarco hacia Hispanidade.
Destacó que el ascensor «permitirá crear un corredor peonil continuo desde a zona de Beiramar ata o Castro». Se prevé que esté listo a finales de año. La inversión supera los 1,4 millones de euros —más de 945.000, del Gobierno a través de fondos europeos—.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- La pesca ilegal arrasa las rías