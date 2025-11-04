Caballero presume de modelo de ciudad y gestión, con «deuda cero»

Es uno de los logros de los que más presume el alcalde, Abel Caballero: su modelo de ciudad, una receta que aplica en Vigo desde hace unos 18 años y que ha permitido a la olívica ser la urbe «con más calidad de vida de España». Así lo defendió en el desayuno informativo convocado por la organización Nueva Economía Fórum en el Hotel-Pazo Los Escudos, al que acudieron representantes del tejido económico del territorio. «Si hoy hubiera elecciones [municipales], subiríamos dos concejales y ganaríamos la Diputación», vaticinó.

En su intervención, con el título «Vigo, economía del siglo XXI», el regidor puso en valor la «estabilidad» del gobierno municipal, que aprobará próximamente su décimo noveno presupuesto consecutivo, «el más alto de la historia de la ciudad, con más de 345 millones de euros, un 5% más» que el anterior. «Nunca antes había sucedido. Y muy poquitas ciudades lo han logrado. Eso es la estabilidad de la política y la economía», anotó.

Destacó que, «cada año», su equipo es capaz de «programar más acción en la ciudad y de mantener un objetivo irrenunciable: deuda cero». Se mostró «orgulloso» de que «la presión fiscal de Vigo sea la más baja de Galicia y la más baja de las grandes ciudades de España», así como del plazo del pago a proveedores, de «cinco días» de media. «Tenemos remanentes, liquidez. El Concello deber ser un modelo de la forma de entender la economía», indicó.

Cooperación público-privada

Caballero concretó que, en su receta para liderar la ciudad, ocupa una posición relevante la «cooperación público-privada». «Acudimos a los mejores para realizar nuestro trabajo», comentó antes de ensalzar el papel de las empresas. «La factoría de Stellantis es la que más vehículos fabrica de España», aseveró. También resaltó el trabajo del naval y del gigante tecnológico y de defensa Indra, que desarrollará proyectos en la futura planta de chips fotónicos del PTL de Valladares y en el nuevo centro tecnológico en la calle López Mora del Consorcio de la Zona Franca .

El alcalde, además, incidió en la buena relación del Concello con el Gobierno central, con el que, a diferencia de la Xunta, «no hay problemas de entendimiento». «Esta ciudad quiere cooperar, pero no está dispuesta a quedarse callada ante espolios», advirtió. Fruto de la sintonía entre ambas administraciones, están en marcha proyectos que acumulan polvo. Caballero citó la Biblioteca del Estado, la muy alta tensión eléctrica, la nueva autovía a Porriño, la salida sur ferroviaria o el AVE directo a Madrid: «Damos una vuelta de 100 km». Reiteró que Vigo es «la única gran ciudad de España» sin autovía ni alta velocidad a la capital.

Grandes infraestructuras

«[José María] Aznar nos dejó sin AVE. Con la declaración de impacto ambiental hecha, [Mariano] Rajoy paralizó el proyecto al dejarla caducar. [Pedro] Sánchez lo retomó en 2018, pero hubo que empezar de cero con requisitos medioambientales infinitamente superiores», lamentó Caballero, que también criticó la falta de voluntad de Alberto Núñez Feijóo en su etapa como presidente gallego tanto en esta infraestructura como en la autovía en túnel a Porriño. «La A-55 ha registrado más de 2.500 accidentes en 20 años. Hay uno al día», alertó, a la vez que rechazó la AP-9 como alternativa, para la que pidió la gratuidad total: «Es dar una vuelta de 20 km con entradas y salidas de alta peligrosidad».

Sobre la salida sur, avisó de que «España está en marcha», pero «Portugal no»: «No la hará el gobierno actual. Hasta que sepamos por dónde viene el tren, no podemos hacer el túnel», informó.

El alcalde criticó las ayudas de la Xunta al aeropuerto de Santiago, que penalizan a Vigo, y pidió al gobierno gallego y la Diputación arrimar el hombro para potenciar el aeródromo. Además, destacó la apuesta de Zona Franca para ampliar el Ifevi y lamentó la postura de la administración autonómica. También cuestionó a Europa por las zonas de bajas emisiones: «Debe haber consenso social».