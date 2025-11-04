Caballero pide los 3 ‘kilos’ para la obra del Mundial

El Concello de Vigo envió el pasado viernes la carta a Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra en la que reclama a cada una presupuestar 1,5 millones de euros para el nuevo colector de aguas en la explanada de Balaídos.

La obra,que se sufragará «a tercios» con el gobierno municipal, servirá para retranquear 30 metros la grada de Tribuna y ampliar el aforo del estadio, permitiendo así acoger partidos del Mundial 2030 en su interior.