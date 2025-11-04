Caballero pide los 3 ‘kilos’ para la obra del Mundial
El Concello de Vigo envió el pasado viernes la carta a Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra en la que reclama a cada una presupuestar 1,5 millones de euros para el nuevo colector de aguas en la explanada de Balaídos.
La obra,que se sufragará «a tercios» con el gobierno municipal, servirá para retranquear 30 metros la grada de Tribuna y ampliar el aforo del estadio, permitiendo así acoger partidos del Mundial 2030 en su interior.
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Miles de pacientes tendrán que repetir analíticas por la huelga de técnicos
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Una torrencial tromba de agua irrumpe en la costa entre Baiona y A Guarda: 60 l/m2 en una hora
- La pesca ilegal arrasa las rías