La A-55 reduce su velocidad al mínimo legal: 60 km/h durante casi 3.000 metros

En cuarta y frenando casi a fondo. El trazado de la autovía entre Vigo y O Porriño ha incorporado desde esta semana dos cambios que la consolidan, más si cabe, como una de las más lentas de toda España. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alterado los límites de velocidad entre dos nuevos tramos a su paso por Mos, aumentando así el recorrido que se debe realizar a un máximo de 60 kilómetros por hora. Esta cifra es el mínimo legal autorizado para este tipo de infraestructuras y el motivo son las actuaciones de mejora y seguridad vial que se acometerán en la zona.

El primero de estos cambios es de menos de 200 metros antes de las curvas de Tameiga. Poco después de la estación metereológica (p.k. 8,2) y el Colegio Lar se ha reducido de los 80 km/h a 60 en el tramo previo al controlado por radar. El objetivo sería evitar los habituales frenazos en seco al entrar en este punto negro de la red viaria.

El segundo incluye un repintado de las líneas en color amarillo para advertir de las futuras obras en este lugar. A la altura de la estación de servicio de Cepsa -en sentido creciente hacia Ourense- se mantendrá ese límite de 60 km/h desde el punto kilométrico 9,9 hasta más allá del 11, llegando a la casa consistorial de Mos. A partir de ese lugar ya se recuperarán los 80 km/h como velocidad máxima, todavía lejos del límite de 120 habitual en las autovías.

Este punto soporta picos de 2.750 vehículos por hora en el inicio de la franja matinal. A largo de la tarde cae ligeramente, aunque se mantiene por encima de los 35 coches por minuto de media según los datos de la propia. En los últimos 19 años esta autovía a partir de la antigua carretera nacional acumula 15 víctimas mortales y más de 70 heridos graves. Solamente el pasado año hubo 326 accidentes, cifra que este año se ha mantenido con algunas jornadas con una doble incidencia.

El Ministerio de Transportes publicó hace 11 meses el estudio informativo del nuevo trazado en túnel entre la Avenida de Madrid y la A-52 en Porriño que evitará el paso por las mismas. El ministro, Óscar Puente, prometió en febrero reducir «al mínimo posible» la afección del nuevo trazado a los vecinos de Bembrive, Mos y O Porriño.