El visor submarino de Bouzas zarpa del astillero Cardama

Recta final en la ejecución de «Peiraos do Solpor», el proyecto de la Autoridad Portuaria de Vigo que creará un espectacular mirador submarino y panorámico de la ría de Vigo en el paseo marítimo de Bouzas. Hoy ha zarpado del astillero Cardama la gigantesca estructura que actuará como edificación central de ese mirador a bordo de una plataforma flotante.

"La operativa para el posicionamiento y lastrado del visor se extenderá durante toda la jornada y requerirá de la máxima coordinación, al tratarse de maniobras altamente delicadas que requieren de una precisión milimétrica", destaca en una nota el Puerto de Vigo.

Para la travesía desde el astillero hasta la escollera de Bouzas, el visor viaje montada en una plataforma flotante remolcada a su vez por los embarcaciones "Rada", "Rada Primero y "Perín" en colaboración con los prácticos de Vigo y la empresa de buceo Northcom Diving.

Una vez en la zona, la siguiente fase consistirá en la conexión de esta mole a los pilotes que se han fijado al lecho marino en los últimos meses. Esta operación requiere de un lastrado gradual con agua de mar de los tanques interiores del visor, "un proceso lento y paulatino para asegurar que se alcanza la ubicación precisa, ya que el margen de error para su posicionamiento final es de muy pocos centímetros", completan desde Praza da Estrela.

El Puerto estima que se complete el asentamiento total del visor en la zona en el plazo de varios días. Para cuando quede posicionado, "quedará asentado en el lecho marino y se fijará con cabos a puntos de amarre, quedando asegurado ante condiciones climáticas adversas". "Tras varios días y una vez intercambiada el agua de lastre de los tranques interiores por hormigón, el visor quedará asentado definitivamente", añaden.

Concluida esta obra comenzará la cuenta atrás para que los vigueses dispongan de un lugar único y de visita imprescindible.